Вы можете проверить качество бензина всего за секунду: как это сделать
Источник:"Автопилот"
Естественно, каждый автомобилист стремится заправлять свою машину качественным бензином. Ведь именно от этого по большей части зависит и долговечность двигателя, и расход топлива, и безопасность поездок.
Но всегда ли мы можем быть уверенными в том, что на АЗС нам продают действительно качественное топливо? Наверное, бывают случаи, когда возникают сомнения. И тогда хочется проверить качество того, что попадает в бак, причем как можно быстрее. "Автопилот" пишет, что есть способ, на применение которого не надо больше секунды.
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Как быстро проверить качество бензина
Есть простой способ, который может помочь вам выявить качество бензина, и всего за 1 секунду. Этот тест покажет, есть ли в топливе ненужные примеси, без сложных экспертиз. А нужен для этого лишь лист бумаги.
- Возьмите лист бумаги A4.
- Несколько капель горючего капните на бумагу.
- А тогда посмотрите, как бумага реагирует.
- Если на бумаге не осталось следов или пятен, и ее цвет не изменился – это хороший знак.
- А вот если вы заметили изменение цвета или следы, это может свидетельствовать о наличии примесей.
- При очень низких температурах на бумаге могут появиться кристаллики льда – и это тоже указывает на возможные примеси в топливе.
Итак, если вы сделали этот тест и заметили эти признаки, лучше откажитесь от этого топлива.