Ви можете перевірити якість бензину всього за секунду: як це зробити

Природно, кожен автомобіліст прагне заправляти свою машину якісним бензином. Адже саме від цього здебільшого залежить і довговічність двигуна, і витрати палива, і безпека поїздок.

Але чи завжди ми можемо бути впевненими у тому, що на АЗС нам продають дійсно якісне пальне? Напевне, бувають випадки, коли виникають сумніви. І тоді хочеться перевірити якість того, що потрапляє у бак, причім якомога швидше. "Автопілот" пише, що є спосіб, на застосування якого не треба більше як секунду.

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Як найшвидше перевірити якість бензину

Є простий спосіб, який може допомогти вам виявити якість бензину, і всього за 1 секунду. Цей тест покаже, чи є у пальному непотрібні домішки, без складних експертиз. А потрібен для цього лише аркуш паперу.

Візьміть аркуш паперу A4.

Кілька крапель пального крапніть на папір.

А тоді подивіться, як папір реагує.

Є простий спосіб, який може допомогти вам виявити якість бензину / Фото gpointstudio@freepik

Якщо на папері не залишилося слідів або плям, і його колір не змінився – це добрий знак.

А от якщо ви помітили зміну кольору або сліди, це може свідчити про наявність домішок.

За дуже низьких температур на папері можуть з’явитися кристалики льоду – і це теж вказує на можливі домішки у пальному.

Отже, якщо ви зробили цей тест і помітили ці ознаки, краще відмовтеся від цього пального.