И к портному не ходите: как за 30 секунд определить, что костюм очень качественный
Источник:The Art of Manliness
Инвестируя в костюм, вы, очевидно, хотите, чтобы он отлично выглядел и служил долго. То есть – он должен быть качественным.
Здесь есть определенная ловушка, потому что можно подумать, что стоимость – лучший критерий. Но нет, пишет The Art of Manliness, цена и качество не всегда коррелируют.
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Костюм может стоить много, потому что на нем стоит известный или модный лейбл, но при этом может быть не очень качественно пошитым. И наоборот, иногда вы можете найти настоящее сокровище среди малоизвестных брендов.
Так как же мгновенно распознать качественный костюм
Вместо того чтобы просто смотреть на ценник, авторы "Незаменимого пособия по классической мужской одежде" рекомендуют проверить костюм на 7 признаков. И тогда уже с первого взгляда вы сможете понять, является ли он достойным дополнением к вашему гардеробу, или же нет.
Как определить, качественный ли ваш костюм / Иллюстрация The Art of Manliness
Тридцатисекундный тест на качество костюма:
- Швы – чистые и прочные.
- Лацканы – небольшой валик там, где они начинают откидываться назад. Не жесткие, не толстые, не сморщенные и не смятые.
- Пуговицы – из натурального рога, перламутра, полированной латуни или керамики.
- Карманы – лежат аккуратно и ровно.
- Ткань – из тонкой пряжи и натурально драпируется. Цвета соответствуют действительности. Узоры определенные.
- Конструкция – полотно, а не литье.
- Подкладка – из тонкого шелка или вискозы, хорошо подогнана, особенно на подоле, где подкладка вывешивается, приутюживается и прижимается.