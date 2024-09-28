І до кравця не ходіть: як за 30 секунд визначити, що костюм дуже якісний

Інвестуючи в костюм, ви, очевидно, хочете, щоб він мав чудовий вигляд і служив довго. Тобто – він має бути якісним.

Тут є певна пастка, бо можна подумати, що вартість – найкращий критерій. Але ні, пише The Art of Manliness, ціна і якість не завжди корелюють.

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Костюм може коштувати багато, тому що на ньому стоїть відомий чи модний лейбл, але при цьому може бути не дуже якісно пошитим. І навпаки, іноді ви можете знайти справжній скарб серед маловідомих брендів.

Тож як миттєво розпізнати якісний костюм

Замість того, щоб просто дивитися на цінник, автори "Незамінного посібника з класичного чоловічого одягу" рекомендують перевірити костюм на 7 ознак. І тоді вже з першого погляду ви зможете зрозуміти, чи є він гідним доповненням до вашого гардероба, а чи ні.



Як визначити, чи якісний ваш костюм / Ілюстрація The Art of Manliness

Тридцятисекундний тест на якість костюма: