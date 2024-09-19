Как убрать холостяцкую берлогу за считанные минуты: 8 шагов к уютному свиданию

Важной частью мужской деятельности всегда была уборка собственного жилища, особенно холостяцкого. Это естественно, ведь никто не любит грязный дом.

Когда ваше пространство загромождено, это мешает сосредоточиться и делать свои дела. А еще беспорядок в доме может привести к излишнему стрессу, особенно перед запланированным там свиданием, пишет Art of Manliness.

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Но есть проблема: уборка жилья – довольно скучное дело. И может показаться, что она требует слишком много времени.

Конечно, бывают случаи, когда нам хочется посвятить большую часть дня уборке каждого уголка, тщательной сортировке мусора и тому подобному. Но все же – чистоты и порядка можно достичь за удивительно короткий срок.

Уборка часто отнимает много времени, потому что люди не составляют план действий. Они блуждают из комнаты в комнату, убирая немного где-то здесь, немного вон там. Вместе с этим теряют концентрацию, забывают инструменты, возвращаются – то есть попросту теряют время.

Немного организовавшись, вы можете убрать свой дом гораздо быстрее. Конечно, если у вас огромный дом, это займет немного больше времени, но для среднего дома или квартиры базовая уборка занимает 30 минут.

Убираем квартиру за полчаса, вот инструкция / Иллюстрация Art of Manliness

Как убрать квартиру за 30 минут: