Як прибрати холостяцький барліг за лічені хвилини: 8 кроків до затишного побачення
Джерело:Art of Manliness
Важливою частиною чоловічої діяльності завжди було прибирання власної оселі, особливо холостяцької. Це природно, адже ніхто не любить брудний будинок.
Коли ваш простір захаращений, це заважає зосередитися і робити свої справи. А ще безлад в оселі може призвести до зайвого стресу, особливо перед запланованим там побаченням, пише Art of Manliness.
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Як прибрати оселю перед побаченням: 8 кроків для холостяків
Але є проблема: прибирання житла – досить нудна справа. І може здатися, що вона вимагає надто багато часу.
Звісно, бувають випадки, коли нам хочеться присвятити більшу частину дня прибиранню кожного куточка, ретельному сортуванню сміття тощо. Але все ж – чистоти й порядку можна досягти за напрочуд короткий строк.
Прибирання часто забирає багато часу, тому що люди не складають план дій. Вони блукають з кімнати в кімнату, прибираючи трохи десь тут, трохи ген там. Попри це гублять концентрацію, забувають інструменти, повертаються – тобто просто втрачають час.
Трохи організувавшись, ви можете прибрати свій будинок набагато швидше. Звичайно, якщо у вас величезний будинок, це займе трохи більше часу, але для середнього будинку або квартири базове прибирання займає 30 хвилин.
Як прибрати квартиру за 30 хвилин:
- Зберіть засоби: для миття скла, для миття посуду та унітазу, порохотяг, паперові рушники, ганчірки, кошик для білизни, мішок для сміття. Зберіть сміття й білизну, переходячи з кімнати в кімнату.
- Зосередьтеся на тому, щоб швидко прибрати або впорядкувати безлад у кожній кімнаті, яку ви відвідуєте.
- У ванній кімнаті почистьте дзеркала. Розпиліть універсальний очищувач на тумбочки та засіб для чищення унітаза – на унітаз. Залиште до повного вбирання.
- Точково вимийте підлогу та стільниці на кухні, швидко протріть прилади, а брудний посуд покладіть у посудомийну машину (бодай у мийку).
- Почистьте килимові покриття порохотягом. Не турбуйтеся про пересування меблів чи ідеальну чистоту, тут достатньо зусиль на 75%.
- Застеліть ліжко і приберіть незакріплені речі в шафу, щоб швидко навести лад у спальні.
- Поверніться до ванної, щоб витерти тверді поверхні та почистити унітаз.
- Викиньте сміття і покладіть білизну у відповідні місця, і витріть пил за той час, що залишився.