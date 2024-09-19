Як прибрати холостяцький барліг за лічені хвилини: 8 кроків до затишного побачення

Важливою частиною чоловічої діяльності завжди було прибирання власної оселі, особливо холостяцької. Це природно, адже ніхто не любить брудний будинок.

Коли ваш простір захаращений, це заважає зосередитися і робити свої справи. А ще безлад в оселі може призвести до зайвого стресу, особливо перед запланованим там побаченням, пише Art of Manliness.

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Як прибрати оселю перед побаченням: 8 кроків для холостяків

Але є проблема: прибирання житла – досить нудна справа. І може здатися, що вона вимагає надто багато часу.

Звісно, бувають випадки, коли нам хочеться присвятити більшу частину дня прибиранню кожного куточка, ретельному сортуванню сміття тощо. Але все ж – чистоти й порядку можна досягти за напрочуд короткий строк.

Прибирання часто забирає багато часу, тому що люди не складають план дій. Вони блукають з кімнати в кімнату, прибираючи трохи десь тут, трохи ген там. Попри це гублять концентрацію, забувають інструменти, повертаються – тобто просто втрачають час.

Трохи організувавшись, ви можете прибрати свій будинок набагато швидше. Звичайно, якщо у вас величезний будинок, це займе трохи більше часу, але для середнього будинку або квартири базове прибирання займає 30 хвилин.

Прибираємо квартиру за пів години, ось інструкція / Ілюстрація Art of Manliness

Як прибрати квартиру за 30 хвилин: