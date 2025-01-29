Этот навык – самый важный, чтобы быть богатым и успешным в 2025 году

Его ценят все больше и больше, и он необходим для достижения успеха в жизни и во всем, что вы задумали. Речь идет об одном очень конкретном навыке.

Чтобы быть успешным и богатым, нужно получить хорошую работу, иметь хорошую зарплату, разумно обращаться с деньгами и найти способ расти и развиваться со временем. А еще – развить определенные навыки, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Какой же навык является важнейшим для достижения успеха

По словам Бет Хендерсон, эксперта по стартапам из Мельбурна, есть один навык, который может помочь вам добиться успеха в любой работе или карьере, и даже в личной жизни. Чтобы двигаться дальше, каждый, по ее мнению, должен развивать этот навык.

Важнейший навык, который сделает вас успешным в любой работе – это умение взять любую задачу, проблему или неожиданность, что случается на вашем пути, разбить ее на составляющие и определить план действий, как с этим разобраться,

– пишет она.

Составление четкого плана не только помогает вам получить больше порядка в работе, но и расставлять приоритеты и лучше использовать свое время и энергию на то, что действительно поможет вам достичь цели. План также позволяет вам воплощать свои идеи в жизнь и не теряться на этом пути. Создание плана также не позволяет страху сдерживать вас или завязнуть в менталитете "я не могу этого сделать".

Чтобы быть успешным, нужно развить определенные навыки, в частности навык планирования / Фото wavebreakmedia_micro@freepik

Как разработать свой план достижения успеха? Harvard Business Review дает 4 совета: