Ця навичка – найважливіша, щоб бути багатим і успішним у 2025
- Основну навичку для успіху у 2025 році назвала експертка зі стартапів з Австралії Бет Гендерсон.
- Водночас у Harvard Business Review дали поради, як цією навичкою правильно скористатися.
Її цінують все більше і більше, і вона необхідна для досягнення успіху в житті та в усьому, що ви задумали. Мовиться про одну дуже конкретну навичку.
Щоб бути успішним і багатим, потрібно здобути хорошу роботу, мати хорошу зарплату, розумно поводитися з грошима і знайти спосіб рости та розвиватися з часом. А ще – розвинути певні навички, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Яка ж навичка є найважливішою для досягнення успіху
За словами Бет Гендерсон, експертки зі стартапів з Мельбурна, є одна навичка, яка може допомогти вам досягти успіху в будь-якій роботі чи кар'єрі, і навіть в особистому житті. Щоб рухатися далі, кожен, на її думку, має розвивати цю навичку.
Найважливіша навичка, яка зробить вас успішним у будь-якій роботі – це вміння взяти будь-яке завдання, проблему або несподіванку, що трапляється на вашому шляху, розбити її на складники та визначити план дій, як із цим розібратися,
– пише вона.
Складання чіткого плану не лише допомагає вам мати більше порядку в роботі, але й розставляти пріоритети та краще використовувати свій час і енергію на те, що дійсно допоможе вам досягти мети. План також дозволяє вам втілювати свої ідеї в життя і не губитися на цьому шляху. Створення плану також не дозволяє страху стримувати вас або зав'язнути у менталітеті "я не можу цього зробити".
Як розробити свій план досягнення успіху? Harvard Business Review дає 4 поради:
- Перевіряйте свої теорії. Ви завжди повинні експериментувати та перевіряти те, чого ви хочете досягти, щоб це допомогло вам дізнатися більше і з'ясувати, що працює, а що потрібно змінити.
- Уникайте двозначних і заплутаних формулювань. Важливо не лише думати про використання фраз чи слів, які добре звучать або здаються яскравими, але й зосереджуватися на ясності та розумінні того, що ви шукаєте.
- Відмовтеся від жорстких форматів. Вони можуть бути корисними, але й також можуть завадити вам знаходити нові ідеї та мати критичне і творче мислення, необхідне для розвитку. Слід не боятися вилучати розділи зі свого формату, які більше не працюють для вас, або ж час від часу створювати новий формат.
- Не припиняйте запитувати. Ваш план повинен спонукати вас до дебатів і дискусій, до постійного діалогу і пошуку, тому важливо продовжувати ставити запитання і піддавати сумніву те, що, на вашу думку, ви знаєте.