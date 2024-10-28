Как выглядеть сексуально на свидании: 3 комбинации, которые всегда работают

Выглядеть сексуально на свидании сложнее, чем вы думаете. Потому что надо как минимум подобрать правильную одежду так, чтобы продемонстрировать хороший вкус, но не превратить себя в завсегдатая френдзоны.

Кроме очевидных вежливости, гигиены и ухоженности, следует позаботиться о комбинации одежды. GQ предлагает 3 способа, как создать себе сексуальный образ на свидании с помощью базовых вещей, которые точно есть в вашем гардеробе.

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Сексуально выглядеть на свидании: 3 сочетания, которые это гарантируют

С майкой. Будем честными, между сексуальным и вульгарным видом тонкая грань. Выбор меньшего размера рубашки может подчеркнуть ваши мышцы, но также будет свидетельствовать об определенном отсутствии вкуса. Поэтому для свидания и чтобы там производить хорошее впечатление стоит подумать об альтернативах. За последние несколько лет майка стала основным элементом мужского гардероба. Мы видели ее в уличных образах и на красных дорожках, с костюмами и во всевозможных других комбинациях. Эта одежда несет тонкую чувственность, которая может быть очень полезной. Как носить майку на свидание? Все зависит от случая. Например, для вечера с выпивкой и танцами можно совместить ее с брюками, любимыми кроссовками и черной кожаной курткой или пиджаком.

Кроме очевидных вежливости, гигиены и ухоженности, следует заботиться о правильных комбинациях одежды / Фото freepik

Тотал блэк. Черный цвет не только стильный, но и подходит практически для любого случая, а с правильной одеждой он поможет создать сексуальный вид на свидании. По какой-то причине черный – основной цвет, что мужчины носят постоянно. Но вам необязательно надевать черный костюм, чтобы выглядеть привлекательно, одного или двух черных элементов более чем достаточно. Например, черные брюки совместить с рубашкой в тон и хорошей парой обуви, и вы готовы к романтическому ужину. Если же свидание будет более повседневным (например, прогулкой), вы можете перенести эту формулу стиля на образ с шортами, футболкой и кроссовками. А бонусом должны быть правильно подобранные духи и прическа.

В рубашке-поло. Рубашка-поло – это незаменимая вещь для мужчины, и она универсальная, поэтому идеально подходит, чтобы произвести хорошее впечатление на свидании. Она не такая официальная, как рубашка, но и не такая базовая, как футболка. Рубашка-поло – в идеальной точке между элегантным и повседневным стилями, здесь все зависит от того, как вы ее комбинируете. От костюма до джинсов, она всегда сделает вас похожим на мужчину, который очень старается быть красивым (что, безусловно, добавляет вам баллов). Это также одежда, в которой вы можете продемонстрировать всю свою тяжелую работу в тренажерном зале, даже не говоря о ней.