Натрите лобовое этим овощем и вы, возможно, навсегда забудете о замерзании стекла

Календарная зима на носу, но минусовая температура уже надоедает как пешеходам, так и водителям. Последним особенно, ведь утром нужно потратить время, чтобы избавиться ото льда на лобовом стекле.

Но мы знаем одну хитрость, которая позволит избавиться от этой неприятной проблемы. Ею 24 Канал делится, ссылаясь на Birmingham Mail.

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Чем натереть лобовое стекло

Представитель ALA Insurance Каллум Батлер порекомендовал запастись одним овощем. И речь идет об огурцах. По его словам, они создают гидрофобную поверхность на стекле за считанные секунды. Это позволит ему не покрываться льдом ночью или днем, когда температура будет минусовой.

Огурец содержит натуральные масла, которые создают гидрофобную поверхность при натирании на стекло или зеркала. Водоотталкивающие свойства огурца помогают предотвратить конденсацию влаги на лобовом стекле и образование тумана,

– отметил он.

По его слова, натирание огурцом по своей сути напоминает покрытие защитной пленкой. Это позволит избежать конденсата на лобовом стекле, а следовательно – намерзания.

MotorMatch объяснил совет натирать огурцом лобовое стекло в холодное время года. Эксперты отмечают, что вещества, содержащиеся в этом овоще, действуют как барьер между льдом и стеклом. Это позволяет предотвратить быстрое замерзание. Поэтому водители смогут значительно быстрее избавиться от следов минусовой температуры за окном.

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В то же время они рекомендуют обратить внимание на картофель. В частности потому, что в нем содержится крахмал.

Крахмал, содержащийся в овощах, таких как тыква и картофель, является естественным агентом, что растапливает лед. Если его нанести на покрытое инеем лобовое стекло, он поможет разбить иней и значительно облегчит его отскребание,

– добавляют специалисты.

Они заметили, что втирание нижней стороны разрезанной картофелины в поверхность лобового стекла способно поспособствовать тому, чтобы оно не запотевало в морозную погоду.

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В то же время целиком и полностью полагаться на огурцы или картофель не стоит. Помните о том, что лобовое стекло должно быть всегда чистым. Если же нет, то сколько бы вы его не натирали этими овощами, желаемого результата достичь не удастся.