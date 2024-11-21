Натріть лобове цим овочем і ви, можливо, назавжди забудете про замерзання скла

Календарна зима на носі, але мінусова температура вже надокучає як пішоходам, так і водіям. Останнім особливо, адже зранку потрібно витратити час, щоб позбутись льоду на лобовому склі.

Але ми знаємо одну хитрість, яка дозволить позбутись цієї неприємної проблеми. Нею 24 Канал ділиться, посилаючись на Birmingham Mail.

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Чим натерти лобове скло

Представник ALA Insurance Каллум Батлер порекомендував запастись одним овочем. І мовиться про огірки. За його словами, вони створюють гідрофобну поверхню на склі за лічені секунди. Це дозволить йому не покриватись льодом уночі або вдень, коли температура буде мінусовою.

Огірок містить натуральні олії, які створюють гідрофобну поверхню при натиранні на скло або дзеркала. Водовідштовхувальні властивості огірка допомагають запобігти конденсації вологи на лобовому склі та утворенню туману,

– зазначив він.

За його слова, натирання огірком по своїй суті нагадує покриття захисною плівкою. Це дозволить уникнути конденсату на лобовому склі, а отже – намерзання.

MotorMatch пояснив пораду натирати огірком лобове скло у холодну пору року. Експерти зазначають, що речовини, які містяться в цьому овочі, діють як бар'єр між льодом і склом. Це дозволяє запобігти швидкому замерзанню. Тож водії зможуть значно швидше позбутись слідів мінусової температури за вікном.

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Водночас вони рекомендують звернути увагу на картоплю. Зокрема тому, що у ній міститься крохмаль.

Крохмаль, що міститься в овочах, таких як гарбуз і картопля, є природним агентом, що розтоплює лід. Якщо його нанести на вкрите інеєм лобове скло, він допоможе розбити іній і значно полегшить його відскрібання,

– додають фахівці.

Вони зауважили, що втирання нижньої сторони розрізаної картоплини у поверхню лобового скла здатне посприяти тому, щоб воно не запотівало у морозну погоду.

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Водночас цілком і повністю покладатись на огірки або картоплю не варто. Пам'ятайте про те, що лобове скло має бути завжди чистим. Якщо ж ні, то скільки б ви його не натирали цими овочами, бажаного результату досягнути не вдасться.