Опытные водители всегда возят с собой кофейную гущу, и не для присыпания дороги

Казалось бы, зачем возить с собой кофейную гущу в автомобиле. Но опытные водители знают, что она может принести большую пользу, а также сэкономить немало денег.

В частности, поэтому, что она способна поглощать неприятные ароматы. Памела Мердок из компании Available Car объясняет, что все запахи, например, от сырости, домашних животных или курения, могут резко снизить цену перепродажи вашего автомобиля, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. К счастью, с этим можно справиться. И не только с помощью кофе.

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Запахи, вызванные сыростью, домашними животными или курением, могут существенно повлиять на стоимость перепродажи вашего автомобиля, поскольку дилерам нужно будет оценить, насколько автомобиль пригоден для перепродажи,

– отмечает она.

По словам Мердок, освежители воздуха зачастую не справляются с маскировкой запахов. Особенно это касается дыма, способного въедаться в ткань и систему климат-контроля транспортного средства.

Как избавиться от неприятного запаха в салоне авто

К счастью, эксперты обнаружили пять натуральных бюджетных хаков, которые могут предотвратить ужасные они в машине.

Кофейная гуща

Хотя некоторые из нас выпивают кофе на утренней пробежке, но если оставить бумажный пакет с кофейной гущей в машине на ночь, она может поглотить противные запахи. Она способна впитывать в себя сероводород, содержащийся в сигаретном дыме и выхлопах бензина.

Активированный уголь

Еще одно решение, которое не требует особых усилий, – положить кусочки угля в неглубокую посуду и оставить их в машине на ночь. Уголь действует как природный дезодорант, эффективно улавливая и нейтрализуя неприятные запахи.

Пищевая сода

Это универсальное средство можно посыпать и оставить на 15 минут на тканевых поверхностях, таких как автомобильные сиденья и коврики, чтобы устранить запахи от еды, домашних животных и разлитой жидкости. Однако используйте с осторожностью, поскольку она может повредить кожаную обивку.

С помощью соды можно избавиться от запаха на тканевых поверхностях / Фото freepik

Уксусный раствор

Чтобы почистить вентиляционные отверстия, смешайте одну часть уксуса с двумя частями теплой воды и протрите их хлопчатобумажной тряпкой. Пока бутылка открыта, небольшое количество яблочного уксуса можно налить в неглубокую миску и оставить в машине на ночь, чтобы устранить неприятные запахи.

Эфирные масла

Несколько капель эфирного масла можно нанести на ватный шарик в подстаканнике или дверце, или на деревянную прищепку для одежды и прикрепить к вентиляционному отверстию, чтобы запах циркулировал. Однако избегайте эфирных масел с седативными свойствами, таких как валериана или морковные семена.

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Воспользуйтесь этими советами, чтобы избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля. Во-первых, вам будет приятнее ездить на нем. Во-вторых, продать транспортное средство будет полегче.