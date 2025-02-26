И люди все чаще отдают предпочтение автомобилям с двигателями, которые не подведут и не потребуют неудобного или дорогостоящего ремонта. 24 Канал благодаря yahoo!autos показывает подборку из 5 брендов именно с такой репутацией.
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Вот 5 марок автомобилей, которые делают самые надежные двигатели
- Ford. Это стало уже привычным мнением, что самые надежные автомобили на рынке – из Японии и немного из Южной Кореи. Но и американские бренды знают, как создавать замечательные двигатели. На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей. А двигатели Ford 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost открыли дорогу новым технологиям для авто с двигателями внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей.
- Chevrolet. Имея много разных автокомпаний в разные годы в составе (например Buick, Cadillac и Lotus, Oldsmobile, Pontiac и Saturn), General Motors создала бесчисленное количество двигателей. Однако Chevrolet выделяется среди дочерних компаний GM надежными и мощными двигателями. Дизельные двигатели Chevrolet трудно превзойти, а V8 является культовым. С 1997 двигатель LS сменил 3 поколения и доказал, что он прост в обслуживании и безотказный в течение всего срока службы. Еще замечательные примеры – 5,7-литровый двигатель LT1 в Corvett и Camaro и новые двигатели V поколения, что годами высоко в рейтинге надежности J.D. Power.
Подборка марок автомобилей с самыми надежными двигателями / Фото производителей
- Lexus. В том же рейтинге J.D. Power за 2023 год Lexus во главе, а модель RX названа самым надежным автомобилем на рынке (разделив первенство с C-HR от Toyota). В 2024 этот роскошный бренд возглавил свой сегмент и отрасль второй год подряд. Надежность быстро стала визитной карточкой Lexus. Оснащенные двигателями 1UR-FE, 2JZ и 2GR, модели Lexus (и некоторые модели Toyota) являются одними из самых надежных автомобилей, которые вы только можете купить.
- Honda. В течение десятилетий Honda завоевала репутацию производителя двигателей, которые могут проехать много миль, не требуя ничего, кроме регулярного технического обслуживания и ухода. Типичный срок службы Honda – около 200 000 миль, и многие модели превосходят эти ожидания. Независимо от того, имеет ли Honda двигатель серии K (Honda Civic SI, Element, CR-V), J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey) или H22A (седаны и универсалы Preludes и Accord SiR), вы можете быть уверены в их высокой надежности и выносливости.
- Toyota. Невозможно стать самым популярным и надежным брендом в мире, не создавая замечательных двигателей. В течение многих лет Toyota представляет выносливые двигатели, которые регулярно дарят владельцам сотни тысяч миль удовольствия. CarBuzz выделяет несколько надежных двигателей Toyota, которые выдержали испытание временем, например 3,5-литровый V6 2GR (Tacoma, Camry, Highlander и Avalon, а еще Lexus ES, GS, IS и RX), мощные 1JZ и 2JZ, а также семейство UZ в роскошной модели Tundra и внедорожниках Land Cruiser и Sequoia.