Ездите на этой скорости, чтобы сэкономить максимум топлива

Стремление экономить – абсолютно нормальное и правильное. Особенно, когда речь идет о поездках на автомобиле на длинные дистанции.

В то же время следует понимать, что расход топлива при движении на трассе может существенно отличаться. И это может касаться даже одного и того же автомобиля. Причина проста: скорость, с которым он движется, пишет 24 Канал со ссылкой на "Автопилот".

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Как сэкономить топливо

Ответ на этот вопрос прост: выбирать оптимальную для движения скорость. Речь идет о так называемой "золотой середине", когда двигатель вашего автомобиля работает максимально эффективно.

Если вы водитель легковушки, то мы назовем вам скорость, которой следует придерживаться, если вы хотите экономить на топливе. И речь идет о диапазоне в пределах 80 – 95 километров в час.

Двигатель на этих скоростях обычно работает в зоне максимального крутящего момента. Это позволяет рационально использовать топливо. Как результат: поездка не сильно бьет по вашему карману.

Если же речь идет о скорости в 120 километров в час, то расход топлива может быть выше на 25 – 30%. Эти цифры актуальны, если сравнивать с поездкой на скорости в 90 километров в час. Причина такого различия заключается в том, что возрастает сопротивление воздуха.

На автомобиль буквально "давит" воздушный поток. Поэтому двигатель вынужден тратить больше энергии на его преодоление. Если же немного замедлить движение, то и потребление топлива удастся стабилизировать.

Выберите правильную передачу

Необязательно зацикливаться только на оптимальной скорости вашего авто. Также обратите внимание на передачу, на которой вы ездите. Если двигаетесь на слишком низких оборотах (менее 2 тысяч оборотов в минуту для бензиновых), то такое движение можно назвать не только неэффективным, но и вредным. Зато лучше двигаться, когда двигатель работает в диапазоне 2500 – 3000 оборотов в минуту. Позаботьтесь также о своевременном переключении на высшие передачи, если это необходимо.



Обратите внимание на передачу, на которой вы ездите / Фото senivpetro

Кроме того, сэкономить топливо на трассе поможет круиз-контроль. Он способствует поддержанию стабильной скорости без лишнего ускорения или торможения вашего авто.

Не забывайте и о плавность управления. Слишком резкие нажатия на педаль газа или торможения – причины того, что потребление топлива возрастет. Если же ваше движение равномерное и плавное, то вы сможете неплохо сэкономить во время поездки.

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Ездите на оптимальной скорости, выбирайте правильную передачу, не "гасайте" и пользуйтесь круиз-контролем. Эти простые шаги сэкономят ваш немало денег во время поездки.