Эксперты отмечают, что следует отказаться от привычки заправляться до полного бака. По словам опытных механиков, это может дорого вам обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на "Автопилот". И говорится отнюдь не о средствах, потраченные на заправке.

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Почему нельзя заправляться до полного бака

Прежде всего следует помнить, что полный бак = избыточное давление. От тепла топливо расширяется, что нагружает клапаны, шланги, а также датчики. Это может стать причиной появления микротрещин, утечек, из-за чего может возникнуть воспламенение, а следовательно – дорогостоящий ремонт в результате.

Еще заметим, что топливо, если его слишком много, заливает угольный фильтр. Его роль – улавливать топливные пары. Обратим внимание, что вы не сразу поймете, что он вышел из строя. На это могут намекать ошибки двигателя, а также появление запаха бензина в салоне вашего авто.

Кроме того, привычка заправляться до полного негативно влияет на бензонасос. Из-за того, что в нем сохраняется избыток жидкости, то он вынужден работать в напряженном режиме. Как результат – ресурс бензонасоса сокращается.

Никогда не заправляйтесь до полного бака / Фото freepik

Что сделать, чтобы избежать проблем

Специалисты прежде всего рекомендуют не заправляться до полного. Оптимально – на 80 – 90 % бака. Как только пистолет выключается автоматически, заправку автомобиля останавливаем. В то же время избавляемся от привычки "долить до круглой цифры".

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Если бак вашего авто на 50 литров, то в идеале заливать в него 40 – 45 литров. Такой осознанный шаг убережет ваш автомобиль, вы сможете избежать появления скрытых неисправностей. Как результат – никаких ремонтов, связанных с тем, что вы заливаете слишком много топлива в свое авто.