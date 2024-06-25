Как пожелать спокойной ночи любимой: 50 смешных и оригинальных мыслей

25 июня 2024, 21:49
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Источник:

Esquire

Представьте, что вы почти закончили свой напряженный рабочий день и готовитесь выключить мозг и погрузиться в заслуженный ночной сон. Теперь попробуйте прочитать одну из этих мыслей, чтобы вдохновиться на следующий день или почувствовать благодарность за прошедший.

Будем честными, кто же не любит ложиться спать с улыбкой, особенно после пожелания сладких снов от кого-то родного? Поэтому, конечно, стоит потратить минутку перед сном, чтобы послать немного любви в мир, особенно когда весь твой мир лежит рядом.

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Но как придумать что-то приятное, содержательное, оригинальное и смешное? Чтобы выполнить эту благородную миссию, просмотри эту подборку – здесь десятки лучших фраз на спокойную ночь, от самых коротких и милых до самых смешных и почти идеальных.

Вот 50 лучших фраз для спокойной ночи

Вдохновляющие.

  • С нетерпением жду встречи с тобой утром, а пока что – спокойной ночи.
  • Каждый день я ложусь спать с ощущением, что благодаря тебе я сорвал джекпот.
  • Я посылаю тебе большие объятия перед тем, как ты пойдешь спать. Надеюсь, ты хорошо выспишься.
  • Отдыхай, любимая, завтра будет новый день, полный возможностей.
  • Увидимся завтра, хороших снов. Надеюсь, у тебя был самый лучший день.
  • Не забудь посчитать свои успехи за сегодня, прежде чем считать овец. Люблю тебя.
  • Сладких снов, солнышко. Ты мне будешь сниться. Да я уже думаю о тебе. Спи крепко.
  • Завернись в одеяло и отправляйся в страну грез. Спокойной ночи, желаю спать рядом с тобой!
  • Луна светит, но ты светишь ярче. Приятного тебе отдыха, ты его заслужила.
  • Какое наслаждение, поговорить с тобой перед сном! Надеюсь, сегодня тебе приснятся самые сладкие сны.
  • Положи голову на подушку и позволь своим заботам уплыть прочь.
  • Мечтай о великом, спи крепко и просыпайся готовой покорять новый день.
  • Ты самая лучшая. Я просто хотел, чтобы ты знала это перед сном. Сладких снов для самого сладкого человека.
  • Не могу дождаться, когда увижу тебя! Спокойной ночи, крепких снов, хороших ощущений.
  • Надеюсь, ты хорошо выспишься, увидишь сладкие сны, а завтрашний день будет еще лучше.

"Положи голову на подушку и позволь своим заботам уплыть прочь" / Фото freepik

Романтические.

  • Возможно, ты уже спишь, но я просто хочу сказать тебе, что очень тебя люблю. Надеюсь, это сообщение скрасит твое утро.
  • Я думал о тебе целый день. Ты самая лучшая. Я посылаю тебе поцелуи, объятия и любовь. Спокойной ночи.
  • Объятия с тобой сделали бы эту ночь намного лучше. Сладких снов, любимая. Пусть твои сны будут такими же прекрасными, как и ты.
  • Посылаю тебе миллион поцелуев перед тем, как ты закроешь глаза. Люблю тебя и спокойной ночи.
  • Мечтаю о том, что завтра утром проснусь рядом с тобой. Спи спокойно, мой самый любимый человек.
  • Я так благодарен за твое присутствие в моей жизни, даже когда мы не вместе. Спокойной ночи тебе.
  • Твоя улыбка – самая красивая улыбка в мире. Теперь ты знаешь, о чем я мечтаю сегодня ночью!
  • Я благодарен за еще один день, проведенный с любовью к тебе. Спокойной ночи и сладких снов.
  • Мое сердце переполнено любовью к тебе, и когда ты спишь – тоже. Спокойной ночи и сладких снов.
  • Ты делаешь каждый день ярче, любимая. Спокойной ночи, родная, я увижу тебя в своих снах.
  • Пусть твои сны будут наполнены счастьем, так же как ты наполняешь мое сердце радостью.
  • Спокойной ночи моей любимой, я думаю о тебе сегодня вечером и каждую ночь! Знай, что я всегда рядом.
  • Ты – последнее, о чем я думаю перед сном. Я влюблен, так что реальность наконец-то лучше мечты.
  • Я пользуюсь моментом, чтобы почувствовать благодарность за день, который мы разделили, и терпеливо жду то, что приготовило завтра.
  • Расслабься и отдохни. Пусть твои сны будут прекрасными. Отдыхай, зная, что ты в моих мыслях.

"Возможно, ты уже спишь, но я просто хочу сказать тебе, что очень тебя люблю" / Фото freepik

Смешные.

  • Высыпайся и пусть тебе приснится любимый человек... Я! Если же приснится плохой сон, не звони мне. Я хочу выспаться!
  • Надеюсь, ты насладишься ночью без моего храпа. И не забудь поставить будильник на десять раз утром.
  • Не позволяй клопам кусаться, но если они кусаются, то лучше кусай их в ответ. Приятных снов.
  • Думаю, нам надо съехаться. Надоело посылать сообщения "спокойной ночи".
  • Спокойной ночи, любимая (это твой сигнал, чтобы отложить мобильный). Спи хорошо и мечтай о мире, где не существует утра понедельника.
  • Я скучаю по тебе, моя морская звезда. Да, ты занимаешь всю кровать, и мне это нравится.
  • Надеюсь, твои сны не будут слишком странными. Спокойной ночи, и помни, что завтра будет еще один день для прокрастинации.
  • Я желаю тебе крепкого сна... Или хотя бы несколько часов притворяться, что ты спишь, пока окончательно не отключишься.
  • Пусть твой сон будет спокойным, а храп минимальным. И не забудь почистить зубы!
  • Пусть монстры под кроватью знают, что мы дадим им хорошую взбучку, если они не дадут тебе спать.

"Я скучаю по тебе, моя морская звезда. Да, ты занимаешь всю кровать, и мне это нравится" / Фото freepik

Цитаты.

  • Именно наличие темноты делает день таким ярким, – Стивен Кинг.
  • Хорошо проведенный день приносит счастливый сон, – Леонардо да Винчи.
  • Ночь – прекрасная возможность отдохнуть, простить, улыбнуться, подготовиться ко всем битвам, которые придется вести завтра, – Аллен Гинзберг.
  • Не борись с подушкой, а положи голову вниз и изгони все заботы из кровати, – Эдмунд Вэнс Кук.
  • Ночь длиннее дня для тех, кто мечтает, а день длиннее ночи для тех, кто осуществляет свои мечты, – Джек Керуак.
  • Когда стемнеет, пусть твои заботы исчезнут. Спи спокойно, зная, что ты сделала все, что могла сделать за сегодня, – Роальд Даль.
  • Ночь чище дня, она лучше для размышлений, любви и мечтаний. Ночью все более интенсивное, более правдивое, – Эли Визель.
  • Спи, любимая, спи счастливыми снами. Ты единственный человек, который когда-либо касался моего сердца. Оно всегда будет твоим, – Стефани Майер.
  • Пусть эта ночь станет прекрасным и беззаботным мостом, который приведет тебя к чудесному завтра, – Э. Джозеф Коссман.
  • Ты знаешь это место между сном и действительностью, место, где ты все еще помнишь, что видела сон? Там я всегда буду любить тебя. Там я буду ждать тебя, – Дж. М. Барри.
Автор: Едуард Хомченко