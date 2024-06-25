Як побажати добраніч коханій: 50 смішних та оригінальних думок
Джерело:Esquire
Уявіть, що ви майже закінчили свій напружений робочий день і готуєтеся вимкнути мозок та поринути в заслужений нічний сон. Тепер спробуйте прочитати одну з цих думок, щоб надихнутися на наступний день або відчути вдячність за минулий.
Будьмо чесними, хто ж не любить лягати спати з усмішкою, особливо після побажання солодких снів від когось рідного? Тож, звісно, варто витратити хвилинку перед сном, щоб послати трохи любові у світ, особливо коли весь твій світ лежить поруч.
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Але як придумати щось приємне, змістовне, оригінальне і смішне? Щоб виконати цю благородну місію, переглянь цю збірку – тут десятки найкращих фраз на добраніч, від найкоротших і наймиліших до найсмішніших та майже ідеальних.
Ось 50 найкращих фраз на добраніч
Натхненні.
- З нетерпінням чекаю на зустріч з тобою зранку, а поки що – на добраніч.
- Щодня я лягаю спати з відчуттям, що завдяки тобі я зірвав джекпот.
- Я посилаю тобі великі обійми перед тим, як ти підеш спати. Сподіваюся, ти добре виспишся.
- Відпочивай, кохана, завтра буде новий день, повний можливостей.
- Побачимося завтра, гарних снів. Сподіваюся, у тебе був найкращий день.
- Не забудь порахувати свої успіхи за сьогодні, перш ніж рахувати овець. Люблю тебе.
- Солодких снів, сонечко. Ти мені снитимешся. Ба я вже думаю про тебе. Спи міцно.
- Загорнись у ковдру і вирушай у країну мрій. На добраніч, бажаю спати поруч з тобою!
- Місяць світить, але ти світиш яскравіше. Приємного тобі відпочинку, ти його заслужила.
- Яка насолода, поговорити з тобою перед сном! Сподіваюся, сьогодні тобі насняться найсолодші сни.
- Поклади голову на подушку і дозволь своїм турботам відплисти геть.
- Мрій про велике, спи міцно і прокидайся готовою підкорювати новий день.
- Ти найкраща. Я просто хотів, щоб ти знала це перед сном. Солодких снів для найсолодшої людини.
- Не можу дочекатися, коли побачу тебе! Добраніч, міцних снів, гарних відчуттів.
- Сподіваюся, ти добре виспишся, побачиш солодкі сни, а завтрашній день буде ще кращим.
Романтичні.
- Можливо, ти вже спиш, але я просто хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю. Сподіваюся, це повідомлення скрасить твій ранок.
- Я думав про тебе цілий день. Ти найкраща. Я посилаю тобі поцілунки, обійми й любов. На добраніч.
- Обійми з тобою зробили б цю ніч набагато кращою. Солодких снів, кохана. Нехай твої сни будуть такими ж прекрасними, як і ти.
- Посилаю тобі мільйон поцілунків перед тим, як ти закриєш очі. Люблю тебе і на добраніч.
- Мрію про те, що завтра вранці прокинуся поруч з тобою. Спи спокійно, моя найулюбленіша людина.
- Я такий вдячний за твою присутність у моєму житті, навіть коли ми не разом. Добраніч тобі.
- Твоя посмішка – найкрасивіша посмішка у світі. Тепер ти знаєш, про що я мрію сьогодні вночі!
- Я вдячний за ще один день, проведений з любов'ю до тебе. На добраніч і солодких снів.
- Моє серце переповнене любов'ю до тебе, і коли ти спиш – теж. На добраніч і солодких снів.
- Ти робиш кожен день яскравішим, моя люба. Добраніч, рідна, я побачу тебе у своїх снах.
- Нехай твої сни будуть наповнені щастям, так само як ти наповнюєш моє серце радістю.
- Добраніч моїй коханій, я думаю про тебе сьогодні ввечері та щоночі! Знай, що я завжди поруч.
- Ти – останнє, про що я думаю перед сном. Я закоханий, тож реальність нарешті краща за мрії.
- Я користуюся моментом, щоб відчути вдячність за день, який ми розділили, і терпляче чекаю на те, що приготувало завтра.
- Розслабся і відпочинь. Нехай твої сни будуть прекрасними. Відпочивай, знаючи, що ти в моїх думках.
Смішні.
- Висипайся і нехай тобі насниться кохана людина.... Я! Якщо ж присниться поганий сон, не дзвони мені. Я хочу виспатися!
- Сподіваюся, ти насолодишся ніччю без мого хропіння. І не забудь поставити будильник на десять разів вранці.
- Не дозволяй клопам кусатися, але якщо вони кусаються, то краще кусай їх у відповідь. Приємних снів.
- Думаю, нам треба з'їхатися. Набридло надсилати повідомлення "на добраніч".
- Добраніч, кохана (це твій сигнал, щоб відкласти мобільний). Спи добре і мрій про світ, де не існує ранку понеділка.
- Я сумую за тобою, моя морська зірка. Так, ти займаєш все ліжко, і мені це подобається.
- Сподіваюся, твої сни не будуть надто дивними. На добраніч, і пам'ятай, що завтра буде ще один день для прокрастинації.
- Я бажаю тобі міцного сну... Або принаймні кілька годин прикидатися, що ти спиш, поки остаточно не відключишся.
- Нехай твій сон буде спокійним, а хропіння мінімальним. І не забудь почистити зуби!
- Нехай монстри під ліжком знають, що ми дамо їм добрячого прочухана, якщо вони не дадуть тобі спати.
Цитати.
- Саме наявність темряви робить день таким яскравим, – Стівен Кінг.
- Добре проведений день приносить щасливий сон, – Леонардо да Вінчі.
- Ніч – чудова можливість відпочити, пробачити, усміхнутися, підготуватися до всіх битв, які доведеться вести завтра, – Аллен Гінзберг.
- Не борися з подушкою, а поклади голову вниз і вижени усі турботи з ліжка, – Едмунд Венс Кук.
- Ніч довша за день для тих, хто мріє, а день довший за ніч для тих, хто здійснює свої мрії, – Джек Керуак.
- Коли стемніє, нехай твої турботи зникнуть. Спи спокійно, знаючи, що ти зробила все, що могла зробити за сьогодні, – Роальд Даль.
- Ніч чистіша за день, вона краща для роздумів, кохання та мрій. Вночі все більш інтенсивне, більш правдиве, – Елі Візель.
- Спи, кохана, спи щасливими снами. Ти єдина людина, яка коли-небудь торкалася мого серця. Воно завжди буде твоїм, – Стефані Майєр.
- Нехай ця ніч стане прекрасним і безтурботним мостом, який приведе тебе до чудового завтра, – Е. Джозеф Коссман.
- Ти знаєш це місце між сном і дійсністю, місце, де ти все ще пам'ятаєш, що бачила сон? Там я завжди буду любити тебе. Там я чекатиму на тебе, – Дж. М. Баррі.