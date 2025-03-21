Синяк под глазом – вообще не проблема, если знаешь этот метод его устранения

Когда появляются синяки под глазами? Это случается вследствие травмы. Синий цвет на коже формируется из-за кровотечения под кожей возле глаза.

Что делать, если такая неприятность произошла в нашей жизни и хочется ее как можно быстрее устранить? 24 Канал благодаря The Art of Manliness имеет ответ.

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Как правильно и эффективно справляться с синяками под глазами

Лекарством против синяка под глазом еще в нашем детстве чаще всего был пакет со льдом, в худшем случае – полотенце, смоченное в холодной воде. А вот в Соединенных Штатах Америки популярным домашним средством было студеное мясо – оно позволяло охладить участок и уменьшить отек.

Сегодня мы, к счастью, имеем гораздо больше инструментов, а главное – больше знаний о лечении синяков.

В большинстве случаев синяки под глазами не являются серьезной проблемой. Но они могут сигнализировать и о более серьезной травме – например, переломе черепа. Поэтому если у вас двоится в глазах, появляется кровь в белой части глазного яблока, есть рвота или головокружение – вам следует немедленно обратиться к врачу.

Но если синяки под глазами появились после незначительной травмы, вы можете кое-что сделать, чтобы они зажили как можно быстрее.

Как избавляться от синяков под глазами / Иллюстрация The Art of Manliness

Как лечить синяки под глазами:

Кладите холодный компресс на глаз на 15 минут, и как можно чаще (но не чаще, чем раз в час). Делать это придется в течение 1 – 2 дней. Чем быстрее вы приложите компресс после травмы, тем меньше будет синяк и быстрее он пройдет.

компресс на глаз на 15 минут, и как можно чаще (но не чаще, чем раз в час). Делать это придется в течение 1 – 2 дней. Чем быстрее вы приложите компресс после травмы, тем меньше будет синяк и быстрее он пройдет. Регулярно проверяйте , не появилась ли кровь в белой части глаза. Если она там есть, немедленно идите к врачу.

, не появилась ли кровь в белой части глаза. Если она там есть, немедленно идите к врачу. Примите противовоспалительное средство, чтобы уменьшить отек. Избегайте аспирина, который разжижает кровь и может ухудшить внешний вид глаза.

средство, чтобы уменьшить отек. Избегайте аспирина, который разжижает кровь и может ухудшить внешний вид глаза. Перейдите к теплому компрессу через 2 дня или после того, как отек уменьшится.

компрессу через 2 дня или после того, как отек уменьшится. Мягко массируйте область вокруг глаза, чтобы усилить кровообращение и ускорить заживление. Избегайте массажа, если он вызывает боль.

область вокруг глаза, чтобы усилить кровообращение и ускорить заживление. Избегайте массажа, если он вызывает боль. Ешьте много ананасов и апельсинов. Витамины и энзимы помогают уменьшить отек и синяки.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужен диагноз или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.