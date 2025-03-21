Синець під оком – взагалі не проблема, якщо знаєш цей метод його усунення

Коли з'являються синці під очима? Це трапляється внаслідок травми. Синій колір на шкірі формується через кровотечу під шкірою біля ока.

Що робити, якщо така халепа сталася у нашому житті та хочеться її якнайшвидше усунути? 24 Канал завдяки The Art of Manliness має відповідь.

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Як правильно та ефективно долати синці під очима

Ліками проти синця під оком ще у нашому дитинстві найчастіше був пакет із льодом, у гіршому випадку – рушник, змочений у холодній воді. А от у Сполучених Штатах Америки популярним домашнім засобом було студене м'ясо – воно дозволяло охолодити ділянку і зменшити набряк.

Сьогодні ми, на щастя, маємо значно більше інструментів, а головне – більше знань про лікування синців.

У більшості випадків синці під очима не є серйозною проблемою. Але вони можуть сигналізувати й про більш серйозну травму – наприклад, перелом черепа. Тому якщо у вас двоїться в очах, з'являється кров у білій частині очного яблука, є блювання або запаморочення – вам слід негайно звернутися до лікаря.

Але якщо синці під очима з'явилися після незначної травми, ви можете дещо зробити, щоб вони зажили якнайшвидше.

Як позбуватися синців під очима / Ілюстрація The Art of Manliness

Як лікувати синці під очима:

Кладіть холодний компрес на око на 15 хвилин, і якомога частіше (але не частіше, ніж раз на годину). Робити це доведеться впродовж 1 – 2 днів. Чим швидше ви прикладете компрес після травми, тим менше буде синця і швидше він мине.

компрес на око на 15 хвилин, і якомога частіше (але не частіше, ніж раз на годину). Робити це доведеться впродовж 1 – 2 днів. Чим швидше ви прикладете компрес після травми, тим менше буде синця і швидше він мине. Регулярно перевіряйте , чи не з'явилася кров у білій частині ока. Якщо вона там є, негайно йдіть до лікаря.

, чи не з'явилася кров у білій частині ока. Якщо вона там є, негайно йдіть до лікаря. Прийміть протизапальний засіб, щоб зменшити набряк. Уникайте аспірину, який розріджує кров і може погіршити вигляд ока.

засіб, щоб зменшити набряк. Уникайте аспірину, який розріджує кров і може погіршити вигляд ока. Перейдіть до теплого компресу через 2 дні або після того, як набряк зменшиться.

компресу через 2 дні або після того, як набряк зменшиться. М'яко масажуйте ділянку навколо ока, щоб посилити кровообіг і прискорити загоєння. Уникайте масажу, якщо він спричиняє біль.

ділянку навколо ока, щоб посилити кровообіг і прискорити загоєння. Уникайте масажу, якщо він спричиняє біль. Їжте багато ананасів та апельсинів. Вітаміни та ензими допомагають зменшити набряк і синці.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібен діагноз або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.