Что можно и что нельзя делать во время нанесения одеколона

Когда мы говорим о личном стиле, к сожалению, часто упускаем из виду наш аромат. Но аромат на самом деле является важной частью впечатления, которое мы производим.

Аромат влияет на то, как люди "читают" вас и запоминают. Откровенно говоря, мы же млекопитающие, а значит – наше обоняние намного чувствительнее, чем зрение, и запах формирует воспоминания лучше, чем любое другое чувство.

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Как правильно наносить одеколон

Выбор хорошего одеколона может помочь вам выделиться из толпы. Это может быть один из аптечных одеколонов, один из одеколонов, которые предпочитали известные люди, или что-то уникальное для вас. Но какой бы вы не выбрали аромат, важно убедиться, что вы наносите его правильно.

Из этой инструкции вы узнаете, как наносить одеколон так, чтобы не подавлять людей своим запахом, но давать им возможность почувствовать полный спектр ароматов вашего парфюма.



Как наносить одеколон и каких ошибок избегать / Иллюстрация The Art of Manliness