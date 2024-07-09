Быть привлекательным – это быть интересным, надежным и многое другое. И наука обнаружила, что это то, что можно изменить, и что это можно сделать с помощью очень простых трюков.

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Эксперт из Стэнфорда рекомендует привычку, которая делает вас более привлекательным

Хорошая одежда, правильные духи или прическа могут сделать вас более привлекательным, но нужно смотреть немного глубже, не только на внешность. Личность и манера поведения также могут работать в вашу пользу.

Некоторые исследования обнаружили, что люди, которых считают привлекательными, достигают даже большего успеха в работе. Итак, то, как мы себя презентуем, может иметь огромное влияние на нашу личную жизнь и карьеру.

Эндрю Губерман, нейробиолог из Медицинской школы Стэнфордского университета, показал простую привычку, практикование которой помогает делать так, чтобы другие мгновенно считали вас более привлекательным. А речь идет о дышании носом.

Эта простая привычка делает вас более привлекательными: смотрите видео RESPIRE

Дело в том, что структура челюсти может меняться в зависимости от привычек – например, дышать ртом, – и это меняет наш внешний вид. К тому же дышание ртом затрудняет выведение углекислого газа из организма и может заставить вас чувствовать себя более тревожным.

Вот почему Губерман говорит, что правильное дышание и выполнение упражнений для укрепления лицевых мышц может помочь вам выглядеть более привлекательно. Правильное дышание также может помочь контролировать стресс и тревожность, которые старят нас быстрее.

Одним из упражнений может быть хорошо пережевывание пищи и предпочтение продуктам, которые следует пережевывать, а не смузи-диетам. Но особенно важно делать сознательное усилие дышать носом.