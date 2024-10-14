Как очистить цепь велосипеда за считанные секунды: гениальный лайфхак из сети

Зима неуклонно приближается. А значит, нужно позаботиться о подготовке своего велосипеда к хранению. Особое внимание стоит уделить очистке цепи от грязи.

Мы расскажем как подготовить велосипед к зимнему простою. Как пишет Gironaprosport, кроме очистки цепи следует осуществить еще несколько важных манипуляций.

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Как очистить цепь

Прежде всего стоит помнить о важности протирания и очистки цепи после каждой поездки. Также используйте хорошую смазку для цепи. Не рекомендуется использовать обычную "мокрую" смазку для цепи. Вы будете возиться с ним, и цепь быстрее загрязнится. Масло из такой смазки также может загрязнить дисковые тормоза. Значительно лучше использовать воск для цепи. Если вы знаете, что будете ездить по мокрой дороге, нанесите дополнительный слой накануне поездки.

А как же очистить цепь? Гениальный лайфхак опубликовали на ютьюб-канале Simple_creative. Для этого вам понадобится бутылка, ножницы и вода:

Возьмите 1,5-литровую бутылку и отрежьте верхнюю часть (где-то 6 – 7 сантиметров). Залейте воды и приложите к звездочке, сквозь которую проходит цепь вашего велосипеда. А теперь прокручивайте педальку велосипеда, чтобы прокручивалась цепь. Стоит сделать несколько кругов, чтобы очистить ее от грязи. Все гениальное – просто!

Как очистить цепь велосипеда: смотрите видео

Как подготовить к зиме велосипед

1. Замените шины. Выбор шины, которая хорошо справляется с мокрыми и грязными условиями – самое важное, что нужно сделать, чтобы подготовить велосипед к зиме. Замените летние шины на более долговечные с лучшим боковым сцеплением. Также ищите более тяжелые и плотные шины. Многие шины имеют противопрокольное покрытие, которое идеально подходит для езды по грунтовым дорогам. Это позволяет избежать ремонта прокола на морозе.

2. Давление в шинах. Выбор правильного давления в шинах в соответствии с комплектацией велосипеда и внешних условий может существенно повлиять на ваш опыт езды на велосипеде. Низкое давление в шинах обеспечивает большее сцепление с дорогой и является более комфортным. Это лишь миф, что низкое давление может вызвать спуск колеса, это не так.

3. Мойте и натирайте раму воском. Мойте велосипед сразу после каждой поездки – мокрую грязь легче смыть, чем сухую. Опрыскайте велосипед и высушите его. Нанесение слоя воска на раму значительно облегчает эту часть ухода, а также защищает раму от повреждений.



Мойте раму и натирайте ее воском / Фото freepik

4. Внимание к деталям. Перед началом зимы смажьте все маленькие винтики на велосипеде, они первыми начинают ржаветь во влажной среде.

5. Безопасность превыше всего. Перед началом зимнего сезона проверьте все тросы на велосипеде и замените их, если они изношены. Проверьте изношенность тормозных колодок и проверьте, какой тип вы используете. Существует два типа тормозных колодок: органические (полимерные/смоляные) – мягкие и имеют большую тормозную силу, но быстро изнашиваются во влажных условиях. Металлические тормозные колодки изготовлены из гораздо более твердого материала и изнашиваются гораздо медленнее. Однако они могут скрипеть на мокрой дороге.

6. Освещение. Не забудьте добавить дополнительный комплект фонарей на свой велосипед и будьте в безопасности.

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Позаботьтесь о своем велосипеде. Правильный уход поможет вашему двухколесному служить дольше и дольше радовать вас!