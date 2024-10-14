Як очистити ланцюг велосипеда за лічені секунди: геніальний лайфхак з мережі

Зима невпинно наближається. А отже, потрібно потурбуватись про підготовку свого велосипеда до зберігання. Особливої уваги варто приділити очищенню ланцюга від бруду.

Ми розповімо як підготувати велосипед до зимового простою. Як пише Gironaprosport, крім очищення ланцюга слід здійснити ще кілька важливих маніпуляцій.

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Як очистити ланцюг

Передовсім варто пам'ятати про важливість протирання та очищення ланцюга після кожної поїздки. Також використовуйте хороше мастило для ланцюга. Не рекомендується використовувати звичайне "мокре" мастило для ланцюга. Ви будете возитися з ним, і ланцюг швидше забрудниться. Масло з такого мастила також може забруднити дискові гальма. Значно краще використовувати віск для ланцюга. Якщо ви знаєте, що будете їздити по мокрій дорозі, нанесіть додатковий шар напередодні поїздки.

А як же очистити ланцюг? Геніальний лайфхак опублікували на ютуб-каналі Simple_creative. Для цього вам знадобиться пляшка, ножиці та вода:

Візьміть 1,5-літрову пляшку та відріжте верхню частину (десь 6 – 7 сантиметрів). Залийте води та прикладіть до зірочки, крізь яку проходить ланцюг вашого велосипеда. А тепер прокручуйте педальку велосипеда, щоб прокручувався ланцюг. Варто зробити кілька кругів, щоб очистити його від бруду. Усе геніальне – просто!

Як очистити ланцюг велосипеда: дивіться відео

Як підготувати до зими велосипед

1. Замініть шини. Вибір шини, яка добре справляється з мокрими та брудними умовами – найважливіше, що потрібно зробити, щоб підготувати велосипед до зими. Замініть літні шини на більш довговічні з кращим боковим зчепленням. Також шукайте важчі та щільніші шини. Багато шин мають протипрокольне покриття, яке ідеально підходить для їзди по ґрунтових дорогах. Це дозволяє уникнути ремонту проколу на морозі.

2. Тиск у шинах. Вибір правильного тиску в шинах відповідно до комплектації велосипеда та зовнішніх умов може суттєво вплинути на ваш досвід їзди на велосипеді. Нижчий тиск в шинах забезпечує більше зчеплення з дорогою і є більш комфортним. Це лише міф, що низький тиск може спричинити спускання колеса, це не так.

3. Мийте та натирайте раму воском. Мийте велосипед одразу після кожної поїздки – мокрий бруд легше змити, ніж сухий. Обприскайте велосипед і висушіть його. Нанесення шару воску на раму значно полегшує цю частину догляду, а також захищає раму від пошкоджень.



Мийте раму та натирайте її воском / Фото freepik

4. Увага до деталей. Перед початком зими змастіть всі маленькі гвинтики на велосипеді, вони першими починають іржавіти у вологому середовищі.

5. Безпека понад усе. Перед початком зимового сезону перевірте всі троси на велосипеді та замініть їх, якщо вони зношені. Перевірте зношеність гальмівних колодок і перевірте, який тип ви використовуєте. Існує два типи гальмівних колодок: органічні (полімерні/смоляні) – м'які та мають велику гальмівну силу, але швидко зношуються у вологих умовах. Металеві гальмівні колодки виготовлені з набагато твердішого матеріалу і зношуються набагато повільніше. Однак вони можуть скрипіти на мокрій дорозі.

6. Освітлення. Не забудьте додати додатковий комплект ліхтарів на свій велосипед і будьте в безпеці.

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Потурбуйтесь про свій велосипед. Правильний догляд допоможе вашому двоколісному служити довше та довше тішити вас!