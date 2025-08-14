Вот 5 дешевых способов охладить вашу машину во время жары
- Простые способы охлаждения авто – это не столько о парковке в тени, сколько об использовании солнечных шторок и пульверизатора с водой.
- Дополнительные рекомендации – использование мини-вентилятора, дышащих чехлов для сидений и шторок для боковых окон.
Припаркованная под палящим солнцем машина становится раскаленной за считанные минуты. А вы же можете сесть в нее, прежде чем это заметите.
Прежде всего, никогда не оставляйте людей и животных без присмотра в машине при таких условиях. И есть еще кое-что, что вы можете сделать – об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на New York Times.
Вы можете защитить свое авто от жары даже дешевыми средствами: как это сделать?
Вы можете облегчить себе посадку в автомобиль в жаркий день. Совсем бесплатно для вас будет припарковаться в затененном месте, также открыть окна и накрыть сидения полотенцем. И есть еще несколько советов – за деньги, но небольшие.
- Солнечная шторка для лобового стекла. Это один из самых эффективных способов предотвратить резкое повышение температуры в салоне, даже если авто на солнце. Козырек хорошо отражает солнечные лучи, благодаря чему приборная панель, руль и передние сиденья не нагреваются до невыносимого состояния.
- Солнечные шторки для пассажиров, на боковые окна. Они будут поддерживать прохладу в салоне, когда авто запарковано, и помогут защитить людей в авто от солнца во время движения.
- Распылитель для увлажнения. Неприятно нагреваются в жару металлические пряжки ремней безопасности, дверные ручки и кожаные рули. Чтобы избежать ожогов, используйте пульверизатор с водой. С ним вы сможете охладить горячие поверхности перед тем, как касаться их. Лучше брать стеклянную бутылку, пластиковые могут деформироваться от высокой температуры. Храните ее в герметичном состоянии в затененном месте авто, например под сиденьем.
- Мини-вентилятор. Простой небольшой электрический вентилятор может быстро охладить салон раскаленного автомобиля. Портативных вентиляторов достаточно на рынке, ведь это универсальный летний аксессуар, который делает жаркий день немного более терпимым.
- Чехлы для сидений, которые способствуют циркуляции воздуха. Проще говоря – дышащие чехлы, из сетчатой ткани. Они защищают заднюю часть ног от прямого контакта с горячим кожаным сиденьем. С ними не будет и неприятного ощущения липкости от пота на ногах, которое часто кажется неизбежным в жару.