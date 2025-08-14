Укр Рус
14 серпня, 13:50
Ось 5 дешевих способів охолодити вашу машину під час спеки

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Прості способи охолодження авто – це не стільки про паркування в тіні, скільки про використання сонячних шторок та пульверизатора з водою.
  • Додаткові рекомендації – використання мінівентилятора, дихаючих чохлів для сидінь та  шторок для бокових вікон.

Припаркована під палючим сонцем автівка стає розпеченою за лічені хвилини. А ви ж можете сісти у неї, перш ніж це помітите.

Передовсім, ніколи не залишайте людей та тварин без нагляду в машині за таких умов. І є ще дещо, що ви можете зробити – про це розповість 24 Канал із посиланням на New York Times.

Ви можете захистити своє авто від спеки навіть дешевими засобами: як це зробити?

Ви можете полегшити собі посадку в автомобіль у спекотний день. Зовсім безплатно для вас буде припаркуватися в затіненому місці, також відкрити вікна і накрити сидіння рушником. І є ще кілька порад – за гроші, але невеликі.

  • Сонячна шторка для лобового скла. Це один із найефективніших способів запобігти різкому підвищенню температури в салоні, навіть якщо авто на сонці. Козирок добре відбиває сонячні промені, завдяки чому приладова панель, кермо та передні сидіння не нагріваються до нестерпного стану.
  • Сонячні шторки для пасажирів, на бокові вікна. Вони будуть підтримувати прохолоду в салоні, коли авто запарковане, і допоможуть захистити людей в авто від сонця під час руху.

Захист автомобіля від високих температур – це не завжди про дороге обслуговування, є й прості засоби / Фото freepik

  • Розпилювач для зволоження. Неприємно нагріваються у спеку металеві пряжки ременів безпеки, дверні ручки та шкіряні керма. Щоб уникнути опіків, використовуйте пульверизатор із водою. З ним ви зможете охолодити гарячі поверхні перед тим, як торкатися їх. Краще брати скляну пляшку, пластикові можуть деформуватися від високої температури. Зберігайте її в герметичному стані у затіненому місці авто, як-от під сидінням.
  • Мінівентилятор. Простий невеликий електричний вентилятор може швидко охолодити салон розпеченого автомобіля. Портативних вентиляторів достатньо на ринку, адже це універсальний літній аксесуар, який робить спекотний день трохи більш терпимим.
  • Чохли для сидінь, які сприяють циркуляції повітря. Простіше кажучи – дихаючі чохли, з сітчастої тканини. Вони захищають задню частину ніг від прямого контакту з гарячим шкіряним сидінням. З ними не буде й неприємного відчуття липкості від поту на ногах, яке часто здається неминучим у спеку.