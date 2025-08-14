Припаркована під палючим сонцем автівка стає розпеченою за лічені хвилини. А ви ж можете сісти у неї, перш ніж це помітите.

Передовсім, ніколи не залишайте людей та тварин без нагляду в машині за таких умов. І є ще дещо, що ви можете зробити – про це розповість 24 Канал із посиланням на New York Times.

Ви можете захистити своє авто від спеки навіть дешевими засобами: як це зробити?

Ви можете полегшити собі посадку в автомобіль у спекотний день. Зовсім безплатно для вас буде припаркуватися в затіненому місці, також відкрити вікна і накрити сидіння рушником. І є ще кілька порад – за гроші, але невеликі.

Сонячна шторка для лобового скла. Це один із найефективніших способів запобігти різкому підвищенню температури в салоні, навіть якщо авто на сонці. Козирок добре відбиває сонячні промені, завдяки чому приладова панель, кермо та передні сидіння не нагріваються до нестерпного стану.

Сонячні шторки для пасажирів, на бокові вікна. Вони будуть підтримувати прохолоду в салоні, коли авто запарковане, і допоможуть захистити людей в авто від сонця під час руху.

Захист автомобіля від високих температур – це не завжди про дороге обслуговування, є й прості засоби / Фото freepik

