Что такое "ягодицы офисного работника" и как прекратить себе вредить на сидячей работе

Термином "ягодицы офисного работника" обозначают то, что происходит, когда вы проводите большую часть дня на стуле. Очевидно, что сидеть целый день – не к лучшему как для вида ваших ягодиц, так и для здоровья мышц, которые их образуют.

Проблема в том, что малоподвижный образ жизни иногда неизбежен, потому что этого требует наша работа в офисе. И тогда приходится искать решение и способы борьбы с ним.

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Что такое "ягодицы офисного работника"

Когда вы проводите долгие часы сидя, что чаще всего случается, когда вы работаете в офисе, то могут возникнуть так называемые "ягодицы офисного работника" (Office Chair Butt). По мнению многих экспертов, в частности Дэвида Синклера из Гарварда, оставаться активным и проводить меньше времени сидя – это один из ключей к лучшему качеству и большей продолжительности жизни.

Согласно Health.com, "ягодицы офисного работника" – это то, что происходит с ягодицами, когда человек проводит большую часть времени сидя. Это может привести к потере силы ягодичных мышц и даже к изменению их внешнего вида. Проще говоря, ваши ягодицы могут стать плоскими. А еще – когда мы сидим целый день, страдают не только ягодицы – последствия может почувствовать все тело.

Сидеть целый день – не к лучшему как для вида ягодиц, так и для здоровья их мышц / Фото freepik

Как защитить ягодицы, когда вы сидите целый день

Регулярно вставайте. Когда приходится проводить много времени сидя, важно использовать каждую возможность встать, даже если всего на несколько минут. Это можно сделать, например, встав во время телефонного разговора, положив вещи на расстоянии, которое заставляет вас встать и пройтись, или просто вставать со стула время от времени в каких-то перерывах между задачами.

Больше двигайтесь в течение дня. Вы должны найти для этого способы, чтобы дополнить физические упражнения, которые вы делаете ежедневно, но избегайте того, чтобы это было единственное движение, которое вы делаете. Попробуйте потянуться в кресле, подняться по лестнице вместо лифта, немного прогуляться во время перерыва в офисе или начать день с простых упражнений.

"Ягодицы офисного работника": смотрите объяснения и советы в видео dr.dan_dpt

Тренируйте ягодицы и все тело. Не менее 150 минут физических упражнений в неделю нужно, чтобы быть здоровыми и улучшить качество жизни на долгие годы. Важно, чтобы вы добавляли аэробные упражнения в сочетании с силовыми тренировками, которые дадут вам сильные, упругие мышцы. И чтобы ваша рутина содержала тренировки для каждой части тела, чередуя верхнюю часть тела, нижнюю и пресс.

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