Що таке "сідниці офісного працівника" і як припинити собі шкодити на сидячій роботі

Терміном "сідниці офісного працівника" позначають те, що відбувається, коли ви проводите більшу частину дня на стільці. Очевидно, що сидіти цілий день – не найкраще як для вигляду ваших сідниць, так і для здоров'я м'язів, які їх утворюють.

Проблема в тому, що малорухливий спосіб життя іноді неминучий, бо цього вимагає наша робота в офісі. І тоді доводиться шукати рішення і способи боротьби з ним.

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Що таке "сідниці офісного працівника"

Коли ви проводите довгі години навсидячки, що найчастіше трапляється, коли ви працюєте в офісі, то можуть виникнути так звані "сідниці офісного працівника" (Office Chair Butt). На думку багатьох експертів, зокрема Девіда Сінклера з Гарварду, залишатися активним і проводити менше часу сидячи – це один із ключів до кращої якості та більшої тривалості життя.

Згідно з Health.com, "сідниці офісного працівника" – це те, що відбувається зі сідницями, коли людина проводить більшу частину часу сидячи. Це може призвести до втрати сили сідничних м'язів й навіть до зміни їхнього зовнішнього вигляду. Простіше кажучи, ваші сідниці можуть стати пласкими. А ще – коли ми сидимо цілий день, страждають не лише сідниці – наслідки може відчути все тіло.

Сидіти цілий день – не найкраще як для вигляду сідниць, так і для здоров'я їхніх м'язів / Фото freepik

Як захистити сідниці, коли ви сидите цілий день

Регулярно вставайте. Коли доводиться проводити багато часу сидячи, важливо використовувати кожну можливість встати, навіть якщо всього на кілька хвилин. Це можна зробити, наприклад, вставши під час телефонної розмови, поклавши речі на відстані, яка змушує вас встати та пройтись, або просто вставати зі стільця час від часу в якихось перервах між завданнями.

Більше рухайтеся протягом дня. Ви повинні знайти для цього способи, щоб доповнити фізичні вправи, які ви робите щодня, але уникайте того, щоб це був єдиний рух, який ви робите. Спробуйте потягнутися в кріслі, піднятися сходами замість ліфта, трохи прогулятися під час перерви в офісі або почати день з простих вправ.

"Сідниці офісного працівника": дивіться пояснення і поради у відео dr.dan_dpt

Тренуйте сідниці та все тіло. Щонайменше 150 хвилин фізичних вправ на тиждень потрібно, щоб бути здоровішими та покращити якість життя на довгі роки. Важливо, щоб ви додавали аеробні вправи в поєднанні з силовими тренуваннями, які дадуть вам сильні, пружні м'язи. І щоб ваша рутина містила тренування для кожної частини тіла, чергуючи верхню частину тіла, нижню і прес.

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