Эта хитрость из сети точно не поможет открыть авто, если вы забыли ключи в салоне
В комедиях часто можно увидеть такую сцену: водитель гордо закрывает дверь авто и обнаруживает, что забыл внутри ключи. В этом случае главное – не паниковать и не пытаться сразу же разбить стекло.
Издание "Автопилот" рассказало о хитрости, которая якобы позволит открыть авто, если вы случайно забыли ключи внутри. С ее помощью, уверяют в сети, вы сможете попасть в салон своего транспортного средства, пишет 24 Канал.
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Возьмите смартфон
Сетью распространяется лайфхак. Уверяют, что вы сможете открыть авто с помощью смартфона. Что для этого следует сделать и эффективен ли этот метод? Начнем с инструкции:
- Позвоните тому, у кого запасные ключи. Обратите внимание, что во время звонка вам необходимо быть вблизи автомобиля. Сам телефон должен быть на расстоянии не более 30 сантиметров от двери.
- Попросите человека на проводе нажать кнопку "Разблокировка". Ему необходимо будет поднести запасные ключи к телефону и нажать соответствующую кнопку.
- Как рассказывают пользователи сети, двери могут открыться благодаря сигналу ключа через телефон.
Надежный ли этот метод? На первый взгляд, соответствующая хитрость вызывает очень много вопросов. И не зря, ведь в таком случае похищать чужие авто можно было бы легче, чем это делают в боевиках.
Блогер вдребезги раскритиковал этот метод: смотрите видео
Один из блогеров makhirtech отметил, что этот способ – настоящий бред. Ведь телефонный звонок не передает радиоволны, с помощью которых и происходит разблокировка автомобиля. Поэтому ни в коем случае не ведитесь на эту "хитрость".
База, основа, почва – запасные ключи
Да-да, как бы это банально не звучало, но лучший способ в этой ситуации – запасные ключи. Главное – не носить их вместе с основными. Правда, этот совет не слишком актуален, если вы закрыли авто далеко от дома. Особенно, когда говорится о командировке в другой город.
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Так, метод со смартфоном – полный бред. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, – иметь запасные ключи. Это надежный и проверенный способ попасть в авто, если вы внезапно закрыли его.