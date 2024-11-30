Эта хитрость из сети точно не поможет открыть авто, если вы забыли ключи в салоне

В комедиях часто можно увидеть такую сцену: водитель гордо закрывает дверь авто и обнаруживает, что забыл внутри ключи. В этом случае главное – не паниковать и не пытаться сразу же разбить стекло.

Издание "Автопилот" рассказало о хитрости, которая якобы позволит открыть авто, если вы случайно забыли ключи внутри. С ее помощью, уверяют в сети, вы сможете попасть в салон своего транспортного средства, пишет 24 Канал.

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Возьмите смартфон

Сетью распространяется лайфхак. Уверяют, что вы сможете открыть авто с помощью смартфона. Что для этого следует сделать и эффективен ли этот метод? Начнем с инструкции:

Позвоните тому, у кого запасные ключи. Обратите внимание, что во время звонка вам необходимо быть вблизи автомобиля. Сам телефон должен быть на расстоянии не более 30 сантиметров от двери. Попросите человека на проводе нажать кнопку "Разблокировка". Ему необходимо будет поднести запасные ключи к телефону и нажать соответствующую кнопку. Как рассказывают пользователи сети, двери могут открыться благодаря сигналу ключа через телефон.

Надежный ли этот метод? На первый взгляд, соответствующая хитрость вызывает очень много вопросов. И не зря, ведь в таком случае похищать чужие авто можно было бы легче, чем это делают в боевиках.

Блогер вдребезги раскритиковал этот метод: смотрите видео

Один из блогеров makhirtech отметил, что этот способ – настоящий бред. Ведь телефонный звонок не передает радиоволны, с помощью которых и происходит разблокировка автомобиля. Поэтому ни в коем случае не ведитесь на эту "хитрость".

База, основа, почва – запасные ключи

Да-да, как бы это банально не звучало, но лучший способ в этой ситуации – запасные ключи. Главное – не носить их вместе с основными. Правда, этот совет не слишком актуален, если вы закрыли авто далеко от дома. Особенно, когда говорится о командировке в другой город.

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Так, метод со смартфоном – полный бред. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, – иметь запасные ключи. Это надежный и проверенный способ попасть в авто, если вы внезапно закрыли его.