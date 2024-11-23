Также чрезвычайно важно понимать, какие проблемы могут возникать, если приобрести то или иное авто. Так, издания GOBankingRates пообщалось с Крисом Пайлом, автомехаником и экспертом JustAnswer, чтобы обсудить авто, которые он никогда не купил бы, и почему они того не стоят, пишет 24 Канал.

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Tesla

По словам Car and Driver, Tesla "доказала, что электромобили могут быть желанными, сочетая выдающиеся характеристики и высокотехнологичные интерьеры с удобным запасом хода".

Вождение Tesla может казаться замечательным, пока она не нуждается в ремонте. Пайл причисляет Tesla и Rivian к топовым автомобилям, которые он бы не купил, поскольку стоимость владения автомобилем превышает цену. Tesla Model 3 2024 года стартует от 41 000 долларов.

Ремонт Tesla очень дорогой / Фото frimufilms

Пайл поставил Tesla, вместе с Rivian, на первое место в списке автомобилей, которые он бы не купил.

Причины – стоимость владения после выхода из строя двигателя или аккумулятора, а стоимость ремонта намного превышает стоимость автомобиля,

– подчеркнул он.

Деш Льюис, который пишет для Jalopnik, сайта новостей и мнений о "культуре автомобилей", говорит, что Tesla является одним из самых дорогих автомобилей в ремонте и обслуживании.

Rivian

Rivian сравнялся с Tesla как топовый автомобиль, который Пайл сказал, что не купил бы. Rivian – это калифорнийский стартап, который производит электрические внедорожники и пикапы премиум-класса на своем заводе в Иллинойсе.

Высокая стоимость ремонта после столкновений и страхования от аварий часто может быть самоцелью покупки автомобиля,

– говорит Пайл.

Пикап Rivian RIT 2025 года стартует от $71 000. Как и Tesla, Rivian – дорогой в ремонте автомобиль. Один владелец Rivian рассказал на онлайн-форуме, что незначительная авария обошлась ему гораздо дороже, чем он ожидал. То, что казалось погнутой крышкой бампера и вмятиной на задней двери, привело к тому, что механикам пришлось разобрать заднюю часть пикапа и провести два с половиной месяца ремонта.

Я предполагал, что ремонт будет дорогим, но даже не представлял! Сначала ее страховая компания оценила ущерб примерно в $1 600 и прислала мне чек... Окончательный счет составил более $42 000!

– поделился впечатлениями владелец авто.

Jeep Renegade и Fiat 500

Пайл говорит, что Jeep Renegade и Fiat 500 имеют одинаковое шасси и требуют одинакового ремонта.

"Разница не столько в стоимости ремонта, сколько в частоте, с которой он нужен, – говорит Пайл. – Для многих эти автомобили проводят больше времени на стоянке в ожидании ремонта, чем в беспроблемной эксплуатации".

Edmunds Car Review оценил Jeep Renegade 2023 года на 6 баллов из 10 по стоимости.

"Renegade – один из самых дорогих автомобилей в своем классе", – говорят обозреватели Edmunds.

Эти авто вы частенько будете возить на ремонт / Фото freepik

Они отмечают, что это могло бы быть нормально, если бы вы получили много функций и ценности за свою цену, но это не так. Качество сборки салона хорошее, но внутри нет ничего исключительного, и чувствуется, что вы платите много за грубоватый стиль джипа.

Fiat 500x 2023 года оказался чуть лучше Jeep Renegade, получив 7 из 10 баллов от обозревателей Edmunds. Тестировщикам понравились "мягкие на ощупь материалы" и панели в тон кузова. Однако обозревателям не понравилась дорогая цена и "неприятные звуки аксессуаров".

Изменение этого (ценника и звуков аксессуаров – Gentelman 24) значительно улучшило бы впечатление от этого автомобиля,

– отметили рецензенты Edmunds.

Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие внедорожники

Следующей группой автомобилей, которые Пайл не купил бы, были Ford Fiesta, Nissan и небольшие внедорожники.

Трансмиссия с двойным сцеплением и CVT (бесступенчатые вариаторы – Gentelman 24) не выдерживают испытаний, – говорит Пайл. – Если они выходят из строя, вы сталкиваетесь с очень дорогими затратами на ремонт, за который большинство независимых мастерских не берутся. Так что, они должны ехать к дилеру.

С 2012 года Ford Fiesta стала предметом многочисленных судебных исков, поскольку автомобильная компания знала о коробке передач PowerShift (трансмиссия с двойным сцеплением) и все равно продавала ее.

Владельцы сообщали о тех же самых проблемах, даже после замены сцепления, выходных валов и целых трансмиссий.

Так же владельцы различных моделей Nissan 2013 – 2018 годов выпуска подавали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA), утверждая, что неисправные трансмиссии CVT вызывали "дрожание и задержки ускорения, которые могли привести к столкновениям".

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Если вы размышляете над покупкой нового авто, то стоит к этому подойти основательно. Наименьшее, что вы можете сделать, прочитать форумы о конкретной модели, которая пришлась вам по душе. Это позволит узнать как о сильных, так и о сильных сторонах из первых уст – из уст владельцев транспортных средств.