Что такое День мужской красоты и как его стоило бы отметить

Мужчины всего мира в третью пятницу августа решительно кладут конец неопрятности и беспорядку в своей внешности. А все потому, что отмечают День мужского груминга – ухода за собой.

Когда, как не в этот день, посвятить максимум времени тому, чтобы побриться, подстричься или посетить профессионального стилиста. Конечно, все это можно делать и в другие дни, но этот – особенный.

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День ухода за собой для мужчин: когда отмечают и о чем он

До сих пор наблюдается определенная стигма вокруг мужского груминга. Но в современном обществе просто неприемлемо быть неопрятным. Итак, День мужской красоты посвящен именно мужской уверенности и должным образом ухоженной внешности.

Отмечать этот день в 2007 году предложила American Crew – компания, которая стремится переосмыслить, что значит быть ухоженным мужчиной. Этот день создан в напоминание мужчинам, что они должны совершенствовать свои навыки ухода за собой и заботиться о себе.

С тех пор идея стала действительно глобальной. Среди прочего, в этот день мужчины во всем мире охотнее покупают средства ухода и активнее заботятся о своей внешности, потому что салоны, барбершопы и косметологические кабинеты часто делают специальные предложения, акции и скидки.

Как отмечать Мужской день груминга

Посетите салон или любимого барбера. Мужчины, которые просто хотят быстро и эффективно подстричься ножницами, могут посетить барбера. Могут даже пойти на бритье с горячими полотенцами. А для более детальной стрижки и других видов ухода (скажем, мужского маникюра) стоит обратиться в салон. Если там предлагают спа-услуги, почему бы не заказать и легкий массаж в кресле?

День мужской красоты посвящен мужской уверенности и ухоженной внешности / Фото freepik

Попробуйте несколько новых мужских средств для ухода. Тем, кто стремится усовершенствовать уход за собой, стоит попробовать несколько средств, чтобы поддерживать себя в отличной форме:

Бальзам для бороды. Борода – это модно! Но за ней нужно хорошо ухаживать, чтобы она была чистой и гладкой. Бальзам для бороды – отличный способ держать ее под контролем, а также увлажнять кожу под ней.

Борода – это модно! Но за ней нужно хорошо ухаживать, чтобы она была чистой и гладкой. Бальзам для бороды – отличный способ держать ее под контролем, а также увлажнять кожу под ней. Помада для волос. Гель – это старая идея, он делает волосы липкими. Новый способ держать волосы в порядке – использование помады. Только чтобы не слишком много, потому что это может сделать волосы достаточно жирными.

Гель – это старая идея, он делает волосы липкими. Новый способ держать волосы в порядке – использование помады. Только чтобы не слишком много, потому что это может сделать волосы достаточно жирными. Умывание лица. Прекратите мыть лицо мылом! Кожа там более чувствительная и заслуживает более мягкие ингредиенты, которые помогут ей оставаться гладко и защитят от последствий бритья.

Прекратите мыть лицо мылом! Кожа там более чувствительная и заслуживает более мягкие ингредиенты, которые помогут ей оставаться гладко и защитят от последствий бритья. Маска для лица. Специально разработана с сыворотками и растительными компонентами, созданными именно для мужской кожи.

Также, заметим, это может быть идеальный день для сложного разговора об уходе за собой с мужчиной, которого эта тема не интересует. Или с мальчиком, которому как раз время начать учиться ухаживать за своим телом, принимать душ, пользоваться дезодорантом, возможно, уже и бриться.