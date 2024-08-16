Що таке День чоловічої краси та як його варто було б відзначити

Чоловіки усього світу у третю п'ятницю серпня рішуче кладуть край неохайності та безладу у своїй зовнішності. А все тому, що відзначають День чоловічого грумінгу – догляду за собою.

Коли, як не в цей день, присвятити максимум часу тому, щоб поголитися, підстригтися чи відвідати професійного стиліста. Звісно, все це можна робити й в інші дні, але цей – особливий.

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День догляду за собою для чоловіків: коли відзначають і про що він

Досі трапляється певна стигма навколо чоловічого грумінгу. Але в сучасному суспільстві просто неприйнятно бути неохайним. Отже, День чоловічої краси присвячений саме чоловічій упевненості та належно доглянутій зовнішності.

Відзначати цей день у 2007 році запропонувала American Crew – компанія, яка прагне переосмислити, що означає бути доглянутим чоловіком. Цей день створений у нагадування чоловікам, що вони повинні вдосконалювати свої навички догляду за собою і піклуватися про себе.

Відтоді ідея стала справді глобальною. Серед іншого, у цей день чоловіки у всьому світі охочіше купують засоби догляду та активніше дбають про свій вигляд, бо салони, барбершопи та косметологічні кабінети часто роблять спеціальні пропозиції, акції та знижки.

Як відзначати Чоловічий день грумінгу

Відвідайте салон чи улюбленого барбера. Чоловіки, які просто хочуть швидко та ефективно підстригтися ножицями, можуть завітати до барбера. Можуть навіть піти на гоління з гарячими рушниками. А для більш детальної стрижки та інших видів догляду (скажімо, чоловічого манікюру) варто звернутися до салону. Якщо там пропонують спа-послуги, чому б не замовити й легкий масаж у кріслі?

День чоловічої краси присвячений чоловічій упевненості та доглянутій зовнішності / Фото freepik

Спробуйте кілька нових чоловічих засобів для догляду. Тим, хто прагне вдосконалити догляд за собою, варто спробувати кілька засобів, щоб підтримувати себе у відмінній формі:

Бальзам для бороди. Борода – це модно! Але за нею потрібно добре доглядати, щоб вона була чистою і гладенькою. Бальзам для бороди – чудовий спосіб тримати її під контролем, а також зволожувати шкіру під нею.

Борода – це модно! Але за нею потрібно добре доглядати, щоб вона була чистою і гладенькою. Бальзам для бороди – чудовий спосіб тримати її під контролем, а також зволожувати шкіру під нею. Помада для волосся. Гель – це стара ідея, він робить волосся липким. Новий спосіб тримати волосся в порядку – використання помади. Тільки щоб не занадто багато, бо це може зробити волосся досить жирним.

Гель – це стара ідея, він робить волосся липким. Новий спосіб тримати волосся в порядку – використання помади. Тільки щоб не занадто багато, бо це може зробити волосся досить жирним. Умивання обличчя. Припиніть мити обличчя милом! Шкіра там більш чутлива і заслуговує на більш м'які інгредієнти, які допоможуть їй залишатися гладко і захистять від наслідків гоління.

Припиніть мити обличчя милом! Шкіра там більш чутлива і заслуговує на більш м'які інгредієнти, які допоможуть їй залишатися гладко і захистять від наслідків гоління. Маска для обличчя. Спеціально розроблена з сироватками та рослинними компонентами, створеними саме для чоловічої шкіри.

Також, зауважмо, це може бути ідеальний день для складної розмови про догляд за собою з чоловіком, якого ця тема не цікавить. Або з хлопчиком, якому якраз час почати вчитися доглядати за своїм тілом, приймати душ, користуватися дезодорантом, можливо, вже й голитися.