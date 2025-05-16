А вы все это время делали это неправильно: вот как на самом деле надо ходить

Ходить – это как бы так же естественно, как дышать. То есть это базовая деятельность, которой мы овладеваем с раннего детства и выполняем без особых раздумий.

Однако ученая и основательница WalkActive Джоанна Холл утверждает, что многие бессознательно развивают плохие привычки ходьбы, которые со временем негативно влияют на осанку, суставы и даже настроение. Что это за привычки – расскажет 24 Канал благодаря GQ.

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Самые распространенные ошибки во время ходьбы

Бедра. Большинство людей, говорит Джоанна Холл, склонны чрезмерно использовать бедра, а именно мышцы в передней их части. Но они предназначены для поддержания движения, а не чтобы управлять им. В идеале ходьба должна задействовать ягодицы и пресс, но эти ключевые группы мышц часто используют недостаточно.

Большинство людей, говорит Джоанна Холл, склонны чрезмерно использовать бедра, а именно мышцы в передней их части. Но они предназначены для поддержания движения, а не чтобы управлять им. В идеале ходьба должна задействовать ягодицы и пресс, но эти ключевые группы мышц часто используют недостаточно. Походка. Если ваша нога приземляется плоско, а не плавно перекатывается с пятки на носок, вы не просто неэффективно двигаетесь, а посылаете ударные волны вверх по суставам. Со временем это приводит к боли в коленях и напряженности в икрах.

Если ваша нога приземляется плоско, а не плавно перекатывается с пятки на носок, вы не просто неэффективно двигаетесь, а посылаете ударные волны вверх по суставам. Со временем это приводит к боли в коленях и напряженности в икрах. Голова. Это когда она наклонена вперед или когда ваши глаза постоянно прикованы к тротуару или к телефону. Так вы нарушаете равновесие и перегружаете верхний отдел позвоночника. Это не только влияет на осанку, но и может ухудшить настроение.

Это когда она наклонена вперед или когда ваши глаза постоянно прикованы к тротуару или к телефону. Так вы нарушаете равновесие и перегружаете верхний отдел позвоночника. Это не только влияет на осанку, но и может ухудшить настроение. Руки. Многие люди не задумываются, как двигаются их руки во время ходьбы. Но если они висят свободно или движутся не синхронно с ногами, вы можете потерять ценный импульс. Вместо этого должны быть контролируемые махи руками, которые начинаются с плеча, а не с локтя.

Многие бессознательно развивают плохие привычки ходьбы, и это стоит исправить / Фото senivpetro@freepik

Как ходить правильно

Гарвардский институт здоровья советует внести некоторые коррективы в вашу походку, чтобы ходить правильно. Вот они: