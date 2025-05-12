Правда, добавить все возможные упражнения в ваш тренировочный план – непосильно. Поэтому узнайте о самых эффективных движениях на 24 Канале благодаря подборке портала GQ.

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Как тренировать спину с максимальной эффективностью: 6 советов от физиотерапевта

Мы склонны тренировать те мышцы, которые видим в зеркале. Но для органичного построения тела нам надо многое сделать со своей спиной. Физиотерапевт Алекс Корбетт рекомендует применять 6 конкретных упражнений.

Пуловер. Тренажер для пуловера сейчас не очень в моде, но на самом деле это отличная машина для развития широких мышц спины.

Тренажер для пуловера сейчас не очень в моде, но на самом деле это отличная машина для развития широких мышц спины. Подтягивания. Это одно из лучших и самых функциональных упражнений для верхней части спины. Причем формат хвата значения не имеет.

Это одно из лучших и самых функциональных упражнений для верхней части спины. Причем формат хвата значения не имеет. Тяга (гребля) сидя. Это может быть тяга штанги с опорой на грудь, или с тросом, или на обычном тренажере. Упражнение направлено на широкие мышцы спины, но акцент делается на трапециях, ромбовидных мышцах и некоторых меньших верха спины.

Физиотерапевт назвал шесть наиболее эффективных, по его мнению, упражнений для тренировки спины / Фото cookie_studio@freepik

Обратный мах. Задние дельтовидные мышцы могут иметь большое влияние на общий вид вашей спины, а это упражнение тренирует именно их.

Задние дельтовидные мышцы могут иметь большое влияние на общий вид вашей спины, а это упражнение тренирует именно их. Подъем плеч. Трапециевидные мышцы являются одними из немногих мышц спины, которые люди видят спереди. Не нужно тренировать их настолько, чтобы у вас "отросла лишняя пара плеч", но немного внимания к ним значительно улучшит вид вашей спины.

Трапециевидные мышцы являются одними из немногих мышц спины, которые люди видят спереди. Не нужно тренировать их настолько, чтобы у вас "отросла лишняя пара плеч", но немного внимания к ним значительно улучшит вид вашей спины. Разгибание спины. Нижняя часть спины не так впечатляет, как широчайшие мышцы или трапеции, но ее важность неоспорима. В вашем теле есть не только пресс, который вы видите в зеркале – примерно половина этого пресса расположена в вашей спине.

Теперь вы знаете о тех упражнениях для спины, которые являются ключевыми для укрепления мышц и улучшения осанки. Только заметьте, что для эффективности важно еще и регулярное выполнение этих упражнений. Добавляйте их в ваши тренировки, чтобы построить сильную и красивую спину.