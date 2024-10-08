Готовимся к зиме: как правильно складывать и хранить дрова

Вот представьте – вы раскололи дрова, а теперь нужно их сложить и как-то хранить. Это должно начать процесс выдержки и подготовить дрова к сжиганию.

Знаете ли вы, как это правильно сделать? Сразу заметим, что дрова следует хранить не менее 6 месяцев, и за это время, пишет The Art of Manliness, они должны потерять как можно больше влаги.

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Как складывать и хранить дрова

То есть, на них должно попадать достаточно солнечного света и воздуха, который будет циркулировать. Оба элемента являются важными, но приоритетнее – влияние солнца.

На вид и на звук: проверьте концы дров на наличие волосяных трещин, которые паутиной пронизывают волокна, и постучите ими друг о друга. Тихий глухой звук будет означать, что дрова готовы, а резкий хлопок – что им еще нужно время.

Если вы ждали 6 месяцев, но дрова все еще не готовы, возможно, ваш штабель неправильно сложен. Поэтому прежде всего ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы знать, как складывать дрова правильно.



Навык на зиму – как хранить и складывать дрова / Иллюстрация The Art of Manliness