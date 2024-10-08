Готуємось до зими: як правильно складати та зберігати дрова
Джерело:The Art of Manliness
От уявіть – ви розкололи дрова, а тепер потрібно їх скласти і якось зберігати. Це має почати процес витримки та підготувати дрова до спалювання.
Чи знаєте ви, як це правильно зробити? Одразу зауважмо, що дрова слід зберігати щонайменше 6 місяців, і за цей час, пише The Art of Manliness, вони мають втратити якомога більше вологи.
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Як складати та зберігати дрова
Тобто, на них має потрапляти достатньо сонячного світла та повітря, яке буде циркулювати. Обидва елементи є важливими, але пріоритетніший – вплив сонця.Як побачити, коли дрова будуть готові для печі або каміна? На вигляд і на звук: перевірте кінці дров на наявність волосяних тріщин, які павутиною пронизують волокна, і постукайте ними одне об одне. Тихий глухий звук означатиме, що дрова готові, а різкий хлопок – що їм ще потрібен час.
Якщо ви чекали 6 місяців, але дрова все ще не готові, можливо, ваш штабель неправильно складений. Тому передовсім ознайомтеся з цими рекомендаціями, щоб знати, як складати дрова правильно.
Навичка на зиму – як зберігати й складати дрова / Ілюстрація The Art of Manliness
- Вибирайте ділянку з сонячним освітленням і плануйте орієнтувати штабель так, щоб його довжина була перпендикулярна до напрямку переважного вітру. Якщо вітер у вашій місцевості менш постійний, орієнтуйте штабель з півночі на південь, щоб вловити західно-східний вітер.
- Покладіть оброблені під тиском дошки 2 на 4 в основу для дров, щоб ґрунтова волога не просочувалася в деревину.
- Побудуйте вежу на одному кінці штабеля, поклавши 2 – 4 шматки розколотої деревини паралельно одну до одної. А потім накрийте їх ще 2 – 4 шматками, покладеними перпендикулярно. Продовжуйте складати, доки ваша вежа не досягне 6 рівнів.
- Побудуйте ще одну вежу на іншому кінці вашої основи. Ці вежі слугуватимуть опорами для дров, складених між ними.
- Почніть складати дрова між баштами, максимізуючи рух повітря (щоб сприяти сушінню дров, а не щільному приляганню їх до штабеля).
- Продовжуйте складати до висоти кінцевих веж. Якщо необхідно, використовуйте жердини або обрізані гілки, щоб утримати штабель від падіння. І накрийте брезентом.