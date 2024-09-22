Как правильно стирать джинсы, чтобы они служили вам годами

Стирка одежды – это вопрос гигиены и сохранения хорошего состояния. Но когда речь о джинсах, возникают жаркие споры: кто-то говорит, что лучше избегать стирки, а другие – что стирать их нужно регулярно.

Итак, нужно ли стирать джинсы после каждого использования? Или, может, стирать их раз в год или вообще не стирать? А если стирать, то при какой температуре в стиральной машине? Ответы есть у портала GQ.

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Как правильно стирать джинсы в машинке

Есть несколько основных правил: не гладить джинсы, не стирать вместе с белой одеждой и не стирать при слишком высоких температурах. Кроме этих рекомендаций, каждый сам решает, что делать с джинсами, чтобы они не сели, не повредились и не порвались.

Вопрос стирки и частоты стирки – один из важнейших, ведь от того, как вы это делаете, зависит срок службы ваших штанов. Некоторые вещи нужно стирать каждый раз после носки, но насчет джинсов есть противоположные мнения.

Как часто следует стирать джинсы

Регулярная стирка джинсов дольше сохраняет хорошее состояние ваших штанов. И уменьшает количество одежды, которую вам приходится стирать ежедневно, что всегда является бонусом. Но.

Стирка одежды важна, но когда речь о джинсах, возникают жаркие споры / Фото freepik

По словам экспертов из Clothes Doctor, джинсы нужно стирать раз в месяц (это также касается льна, шелка и синтетики). Потому что частая стирка может износить джинсы, разрыхлять микроволокна, а еще и чрезмерно потребляет воду и энергию.

Если вы стираете джинсы, обратите внимание на температуру воды и убедитесь, что вы используете холодную или теплую – не выше 30 градусов. Горячая вода может вызвать усадку джинсов и нанести им непоправимый вред.

Нужно ли стирать новые джинсы

По природе джинсовая ткань толще других типов материалов. Поэтому когда вы покупаете новые джинсы, у вас есть больше возможностей использовать их дольше, не прибегая к стиральной машине.

The Laundress советует носить джинсы 10 раз, прежде чем запихивать в стиралку. Но можно использовать освежитель для тканей, чтобы освежить штаны между использованиями.

Еще один совет для сохранения свежести: положите джинсы в полиэтиленовый пакет в морозильную камеру, что уничтожит бактерии, которые вызывают подозрительные запахи.