Но многие мужчины до сих пор не знают, как завязать шарф – по-мужски уверенно. Есть множество вариантов, у The Art of Manliness показали только 5 – но лучших.
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Как завязать шарф: 5 способов
Первые 3 способа предназначены для шарфов средней длины. Они хорошо подойдут для прохладных температур около 0.
Последние 2 способа предназначены для более длинных шарфов. Они лучше подходят для дней, когда столбик термометра опускается ниже 0.
Но все эти способы подойдут любому вашему стилю, и вы будете самым модным парнем в городе.
5 способов завязывания шарфа / Иллюстрация The Art of Manliness
- Драпировка. Просто заверните шарф вокруг шеи, с одинаковой длиной с обеих сторон.
- Один раз вокруг. Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы правая сторона была короче. Левую сторону поднимите вверх, перекиньте через плечо и снова оберните вокруг шеи спереди.
- Через руку. Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы правая сторона была короче, а левая – перекрещена над ней. Подобно галстуку, выведите левую сторону вверх через петлю на шее и выведите обратно наружу.
- Обратная драпировка. Накинув шарф на шею (одинаковой длины с обеих сторон), возьмите правую часть и перекиньте ее через левое плечо, а затем левую часть – и перекиньте через правое плечо.
- Парижский узел. Сложите шарф пополам и заверните вокруг шеи. Свободный конец пропустите через петлю и затяните.