Неправильный омыватель может разрушать ваше авто, и вот как этого избежать

Выбрать хороший омыватель для авто – это получить один из ключей к безопасной езде. Особенно в условиях дождя, снега и грязи.

Но вот вопрос – как это сделать правильно? 24 Канал со ссылкой на Mountain Recovery і GlobeCore собрал самые важные советы и расскажет о них подробно.

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Как правильно выбрать омыватель для авто

Чтобы правильно выбрать омыватель для автомобильного стекла, следует обратить внимание на:

Первое – это сезонность. Зимой выбирайте жидкость с температурой замерзания до минус 20 градусов, а летом – легкие средства с нейтральным pH, которые не вредят лакокрасочному покрытию.

Зимой выбирайте жидкость с температурой замерзания до минус 20 градусов, а летом – легкие средства с нейтральным pH, которые не вредят лакокрасочному покрытию. Далее – состав . Качественный омыватель должен содержать спирт, это этанол или изопропанол, также дистиллированную воду и моющие компоненты. Но он не должен содержать агрессивных химикатов. И здесь обратите внимание на запах – резкий аммиачный может свидетельствовать о низком качестве или опасных примесях.

. Качественный омыватель должен содержать спирт, это этанол или изопропанол, также дистиллированную воду и моющие компоненты. Но он не должен содержать агрессивных химикатов. И здесь обратите внимание на запах – резкий аммиачный может свидетельствовать о низком качестве или опасных примесях. Третий важный фактор – совместимость с вашим автомобилем. У некоторых моделей – чувствительные системы, поэтому читайте инструкцию – к авто и к омывателю. Что касается количества, для ежедневной езды подойдет 5 литров, но для длительных поездок следует иметь 10.

Важнейшие советы по правильному выбору омывателя для вашего автомобиля / Фото senivpetro@freepik

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Четвертое – знаем, это сложно, но не экономьте . Известные производители, например Liqui Moly или Hi-Gear – это фактически гарантированная безопасность и эффективность. Избегайте подделок, они могут повредить бачок или помпу.

. Известные производители, например Liqui Moly или Hi-Gear – это фактически гарантированная безопасность и эффективность. Избегайте подделок, они могут повредить бачок или помпу. Также стоит перед покупкой протестировать продукт. Хотя бы увидеть, как он справляется с грязью и оставляет ли разводы на стекле. А после покупки храните омыватель в сухом прохладном месте, как можно дальше от детей.

продукт. Хотя бы увидеть, как он справляется с грязью и оставляет ли разводы на стекле. А после покупки храните омыватель в сухом прохладном месте, как можно дальше от детей. И, напомнить нелишне, заменяйте жидкость регулярно, минимум раз в сезон, особенно после зимы. Так вы сможете избежать осадка в системе.

Говоря кратко, правильный выбор омывателя обеспечит четкий обзор и защиту вашего автомобиля. И теперь вы знаете, как его сделать.