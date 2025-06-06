В Украине тонировка стекол строго регулируется законодательством ради безопасности на дороге. Какая тонировка разрешена, рассказываем на 24 Канале благодаря Gazeta.ua и BlaBlaCar.

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Какая тонировка стекол разрешена в Украине в 2025 году

Первое, что нужно понимать – соблюдать нормы важно. Чрезмерная тонировка, особенно лобового стекла, ухудшает видимость в темное время суток, во время дождя или тумана – а это значительно повышает риск ДТП. А зеркальные пленки могут создавать блики, ослепляя других водителей.

Именно поэтому Правила дорожного движения Украины в пункте 31.4.7 и ГСТУ 5727-88 устанавливают четкие нормы тонировки автомобильных стекол:

Лобовое – светопропускание не менее 75%. Можно поставить солнцезащитную полосу в верхней части стекла шириной до 14 сантиметров. Зеркальная пленка запрещена.

– светопропускание не менее 75%. Можно поставить солнцезащитную полосу в верхней части стекла шириной до 14 сантиметров. Зеркальная пленка запрещена. Передние боковые стекла, водительское и пассажирское – светопропускание от 70%. Зеркальная пленка также запрещена.

водительское и пассажирское – светопропускание от 70%. Зеркальная пленка также запрещена. Задние боковые и заднее стекла – ограничений нет, любой уровень затемнения допустим. Но и здесь зеркальная пленка запрещена.

Обратите внимание: популярный вариант для избежания штрафов и чтобы иметь достойную тонировку – это атермальная пленка. Она обеспечивает защиту от ультрафиолета и нагрева, но остается прозрачной. Это хороший ход и для поездок за границу, ведь эта пленка соответствует европейским стандартам – ее светопропускание не менее 80%.

Тонировка стекла очень популярна, но законодательство требует соблюдения строгих норм / Фото freepik

Штрафы за тонировку: как государство наказывает за нарушение

За первое нарушение норм тонировки стекла накладывают штраф в 340 гривен, а за повторное в течение года возможно даже лишение прав на 3 – 6 месяцев или административный арест.

За зеркальную пленку штрафуют на 340 гривен, а за повторное нарушение – до 8500 гривен или лишением прав на год.

Обратите внимание: проверить светопропускание в вашем авто могут правоохранители с помощью специального сертифицированного прибора – тауметра. Измерения проводят в 3 точках, а за основу берут самый высокий показатель. Без этого прибора штраф будет незаконным, и его можно обжаловать.

Подытожим: разрешена тонировка в Украине – 75% светопропускания для лобового стекла, 70% для передних боковых, без ограничений для задних, но зеркальные пленки везде запрещены.