Как просить прощения у любимого человека: рассказываем пошагово

Попросить прощения, когда вы знаете, что должны это сделать – это не просто произнести несколько слов. Это способ показать, что вы признали свою ошибку и сделали из нее выводы.

Итак, нужно сначала потратить некоторое время на размышления о своих действиях и о том, как они повлияли на человека, которого вы обидели. Затем нужно подойти к человеку с искренностью и готовностью быть отвергнутым. Попросить прощения нелегко, но вы можете научиться это делать, выполнив несколько простых шагов.

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Уместно вспомнить о них именно сегодня – 8 сентября, ведь мы отмечаем Международный день прощения (World Forgiveness Day). Это день, когда людей поощряют просить прощения и прощать. Цель этого дня – способствовать взаимопониманию между людьми и развивать идею важности прощения в обществе.

Просьба о прощении: как подготовиться

Шаг 1. Подумайте, что вы сделали, как огорчили человека. Важно знать, какие именно ваши действия привели к тому, что человек обиделся. Если вы не знаете, спросите у него.

Важно знать, какие именно ваши действия привели к тому, что человек обиделся. Если вы не знаете, спросите у него. Шаг 2. Поймите, почему вы это сделали. Вы не будете использовать свои намерения как оправдание, но ваши причины могут помочь вам сформулировать извинения и взять на себя ответственность за свои действия.

Вы не будете использовать свои намерения как оправдание, но ваши причины могут помочь вам сформулировать извинения и взять на себя ответственность за свои действия. Шаг 3. Сопереживайте человеку, которого вы обидели. Важно развить чувство эмпатии к человеку. Это означает, что вы понимаете, почему ваши действия причинили боль человеку, потому что вы поставили себя на его место. Без эмпатии ваши извинения могут показаться пустыми и неискренними.

Важно развить чувство эмпатии к человеку. Это означает, что вы понимаете, почему ваши действия причинили боль человеку, потому что вы поставили себя на его место. Без эмпатии ваши извинения могут показаться пустыми и неискренними. Шаг 4. Помните, что ваша ошибка не делает вас плохим человеком. Прощение требует от вас признания того, что вы сделали что-то неправильно. Но прощение – это не признание себя плохим человеком. Подумайте о своих хороших качествах перед тем, как идти просить прощения.

Прощение требует от вас признания того, что вы сделали что-то неправильно. Но прощение – это не признание себя плохим человеком. Подумайте о своих хороших качествах перед тем, как идти просить прощения. Шаг 5. Напишите свое извинение. Если есть много чего сказать, можете написать свои извинения. Так вам будет легче понять, что именно вы должны сказать. Вы также можете держать заметки при себе, когда будете просить прощения (а делать это все же надо лично). А еще вы продемонстрируете человеку, что долго и тщательно обдумывали свою ошибку. Поэтому ваши извинения воспримут как еще более искренние.

Попросить прощения – это способ показать, что вы признали свою ошибку и сделали из нее выводы / Фото teksomolika@freepik

Как попросить прощения: вот пошаговая схема

Извинитесь перед человеком, которого вы обидели. Покажите, что вы поняли, что вы сожалеете. Усильте свои слова, сказав, за что именно вы извиняетесь.

Покажите, что вы поняли, что вы сожалеете. Усильте свои слова, сказав, за что именно вы извиняетесь. Объясните, почему вы сделали то, что сделали. Сделайте эту часть извинения короткой и дайте понять, что вы не пытаетесь использовать ее как оправдание своих действий.

Сделайте эту часть извинения короткой и дайте понять, что вы не пытаетесь использовать ее как оправдание своих действий. Продемонстрируйте эмпатию. Убедитесь, что человек знает, что вы берете на себя ответственность за свои действия. Скажите человеку, как вы представляете или знаете, что он чувствовал из-за вас.

Убедитесь, что человек знает, что вы берете на себя ответственность за свои действия. Скажите человеку, как вы представляете или знаете, что он чувствовал из-за вас. Попробуйте исправить ситуацию. Другими словами, вам нужно сказать человеку, что вы намерены делать в будущем, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.

Другими словами, вам нужно сказать человеку, что вы намерены делать в будущем, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации. Покажите, что вы изменились. Важно продемонстрировать, какие усилия вы прилагаете, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. Если вы не покажете, что изменили свое поведение, ваш любимый человек не воспримет ваши извинения как искренние.

Важно продемонстрировать, какие усилия вы прилагаете, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. Если вы не покажете, что изменили свое поведение, ваш любимый человек не воспримет ваши извинения как искренние. Спросите, простили ли вас. Это может быть самая сложная часть, потому что всегда есть вероятность, что человек не простит вас. И вы должны показать свое понимание даже в этом случае. И имейте в виду, что вы можете попробовать еще раз.

Это может быть самая сложная часть, потому что всегда есть вероятность, что человек не простит вас. И вы должны показать свое понимание даже в этом случае. И имейте в виду, что вы можете попробовать еще раз. Компенсируйте свою ошибку. Сделайте что-то хорошее для человека, которого вы обидели. Подойдите к нему с букетом цветов или открыткой, запиской. Покажите, что ваши действия – не только от чувства вины, но и для того, чтобы человеку стало легче.

Как справиться с разочарованием, если вам не простили? Сразу ожидайте мало, но надейтесь на лучшее. Проявите понимание. Не злитесь. Примите, что прощение – это привилегия, а не право или тем более обязанность. И будьте терпеливыми. Небольшие проступки прощают легко, но некоторые раны требуют времени. Только вы не сдавайтесь.