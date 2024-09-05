Если вы обнаружили эти признаки, то всегда можете попробовать поговорить со своей парой, чтобы произошли изменения и отношения могли работать. Но прежде всего их следует знать и распознавать.

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Отношения на всю жизнь возможны, только если это на самом деле отношения

Семейные терапевты привыкли встречать пары, которые не понимают, почему они все время спорят, почему не понимают друг друга и почему они не прилагают усилий, чтобы это сделать. Ведь в принципе у них есть основные ключи к счастливым отношениям: общие вещи, совместимость в постели, они хорошо проводят время вместе и тому подобное.

По словам Джилл П. Вебер, эмоциональная незрелость кого-то в паре или обоих может быть объяснением того, почему два человека, которые на бумаге должны работать, не работают. К счастью, есть признаки, которые могут указывать на эмоциональную незрелость. Эксперт поделилась ими, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

Эмоциональная незрелость может быть объяснением того, почему отношения не работают / Фото freepik

Отношения не имеют будущего, если каждый раз, когда возникает проблема, одна из сторон вместо того, чтобы пытаться ее решить, действует так:

Использует сарказм во время конфликтов.

Маскирует оскорбительные комментарии под шутки.

Ведет себя пассивно-агрессивно.

Предпочитает не говорить о проблемах.

Или же говорит, что все хорошо, но при том очевидно, что это не так.

Газлайтинг также может быть признаком эмоциональной незрелости. В таких парах часто одна сторона берет на себя всю ответственность, двигает отношения вперед, а другая не прилагает никаких усилий. В долгосрочной перспективе такие отношения невозможно поддерживать.

Если такое поведение не изменится, пара никогда не будет счастливой, а отношения – длительным. Но собственные усилия и разговор с профессионалами могут вызвать необходимую эволюцию, чтобы в будущем все пошло лучше.