Микроизмена в отношениях: что это такое и 5 тонких признаков, на которые стоит обратить внимание
- Микроизмена в отношениях – это когда кто-то в паре демонстрирует поведение, которое размывает границы эмоциональной или физической верности, но без явных доказательств измены.
- Признаки микроизмены – это невинный флирт, запасной любовный интерес, эмоциональная связь с другим человеком и другие. Подробно о 5 самых важных далее в статье.
Все люди, пожалуй, понимают стандартное определение измены в отношениях, хотя границы этого понятия устанавливают разные. Однако некоторые могут не знать, что есть еще и понятие "микроизмены".
Эксперт по знакомствам в тиктоке описал скрытые признаки, которые как раз указывают на то, что ваша пара может от такой пострадать. 24 Канал благодаря New York Post расскажет подробнее.
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5 коварных способов поведения, которые кричат о микроизмене
Микроизмена, также известна как молчаливая измена, относится к формам изощренного поведения, которая размывает границы эмоциональной или физической верности. Как объясняет эксперт, "вы не найдете доказательств, не увидите сообщений, но вы знаете, что что-то происходит".
Но есть признаки, тонкие, но их все же можно заметить, что позволят вам как минимум насторожиться и быть готовым к вызову.
- Первый: человек участвует в том, что кажется "невинным флиртом". Но этот флирт переступает черту, и этого достаточно, чтобы вам стало некомфортно, но недостаточно, чтобы почувствовать измену. К таким неприятным взаимодействиям можно причислить комментарии с намеками, слежение в соцсетях за неприятными вам людьми, непонятные вам внутренние шутки, едва заметные физические прикосновения и тому подобное.
- Второй – у человека есть запасной любовный интерес. Это когда, например, вы замечаете, что ваша пара пишет бывшим, утверждая, что они "просто друзья". Это классический признак молчаливой измены – человек держит свои варианты открытыми, хотя технически и не изменяет.
- Третий – человек тайно имеет эмоциональную связь с кем-то другим. То есть полагается на кого-то другого, обращаясь за эмоциональной поддержкой. Доверяет кому-то вещи, которые должен был бы обсуждать с вами. В этом случае измена может не быть физической, но все равно оставляет у вас ощущение эмоциональной подмены.
- Четвертый – человек прячет свой телефон и везде носит его с собой. На самом деле каждый, кто бывал в отношениях, понимает, что пара, которая прячет свой телефон – это серьезный тревожный сигнал. Молчаливые изменники отворачивают экран, когда пишут сообщения, или внезапно выходят из приложений, когда вы проходите мимо, и так далее.
- И пятый – человек защищается от всего. Вместо того чтобы успокоить вас, человек начинает защищаться, когда вы высказываете свои опасения. То есть перекладывает акцент на вас чем-то вроде "ого, то ты мне не доверяешь" или "да ты просто параноик". Он может и не отрицать ничего, а просто заставлять вас чувствовать себя виноватыми только за то, что вы спросили.