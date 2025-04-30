Микроизмена в отношениях: что это такое и 5 тонких признаков, на которые стоит обратить внимание

Все люди, пожалуй, понимают стандартное определение измены в отношениях, хотя границы этого понятия устанавливают разные. Однако некоторые могут не знать, что есть еще и понятие "микроизмены".

Эксперт по знакомствам в тиктоке описал скрытые признаки, которые как раз указывают на то, что ваша пара может от такой пострадать. 24 Канал благодаря New York Post расскажет подробнее.

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5 коварных способов поведения, которые кричат о микроизмене

Микроизмена, также известна как молчаливая измена, относится к формам изощренного поведения, которая размывает границы эмоциональной или физической верности. Как объясняет эксперт, "вы не найдете доказательств, не увидите сообщений, но вы знаете, что что-то происходит".

Но есть признаки, тонкие, но их все же можно заметить, что позволят вам как минимум насторожиться и быть готовым к вызову.

Вот признаки, которые как раз указывают на то, что ваша пара может страдать от микроизмены / Фото katemangostar@freepik