Девушка Хоук Туа популярна на сайтах для взрослых – но это не то, о чем вы подумали

Хейли Уэлч попала в новости благодаря пикантному комментарию во время уличного интервью на непристойную тему для Tim & Dee TV. Ее ответ на сексуальный вопрос запустил волну мемов.

Так 21-летняя девушка нечаянно стала мегавирусной. Что же это был за комментарий и о чем ее спросили?

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Хоук Туа в тренде на сайтах для взрослых – но ненамеренно

Хейли Уэлч стала вирусной в сети благодаря пикантному комментарию, который она озвучила во время уличного интервью для Tim & Dee TV. Теперь ее крылатая фраза гуляет по сайтам для взрослых.

Уроженку Нэшвилла, штат Теннесси, спросили:

Какое одно движение в постели сводит мужчину с ума каждый раз? Это должно быть то, что делаешь ты.

На что Хейли ответила:

О, ты должна дать ему ту Хоук Туа и плюнуть на ту штуку, понимаешь о чем я?

Теперь, хоть Велч сама поклялась никогда не переходить в индустрию для взрослых, миллионы людей ищут в интернете тех, кто делал то, что она описала.

Хейли неожиданно стала мегапопулярной – лишь благодаря одной сексуальной фразе / Коллаж 24 Канала фотографий hay_welch

"Hawk Tuah" – ныне очень популярный запрос поиска на Pornhub

По словам представителя Pornhub, на сайте произошел всплеск поисковых запросов по словам "Хоук Туа" – миллионы запросов, и их количество постоянно растет.

Тем временем Хейли пытается монетизировать свою неожиданную популярность с помощью сувенирных сделок и интервью. Но желание людей увидеть ее фразу в действии девушка воплощать не собирается.

Более того, она решительно отвергла отчаянные просьбы своих поклонников о ее появлении на OnlyFans:

У меня нет там аккаунта и никогда не будет. Я просто шучу, это все, что я делаю.

А что, собственно, такое это hawk tuah, произнесенное девушкой? Да просто обозначение звука плевания.