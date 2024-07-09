А также о первой мастурбации, дружбе с преимуществами и половой жизни в неудачном браке. И, конечно, о выводах, который он из этого всего своего опыта сделал.

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45-летний учитель полового воспитания откровенно рассказал о своей сексуальной жизни

Палмер признался, что не занимался мастурбацией тогда, когда сверстники уже это активно обсуждали. Все его высмеивали, и он решил попробовать – лишь потому, что устал от насмешек.

Я пошел в ванную и попробовал, пока не получилось, а потом подумал: "О, теперь я понял, о чем все говорят",

– рассказал мужчина.

А уже на первом курсе произошел первый секс – с человеком, который впоследствии стал звездой фильмов для взрослых, почти сразу после окончания школы.

Все прошло относительно гладко. Мы пошли на танцы на выпускной, она пригласила меня к себе, и мы занялись сексом. Это довольно неприметный факт, если бы не то, что через 3 года она начала работать в порноиндустрии. Я смотрел кое-что из ее фильмов,

– вспоминает Палмер.

После этого у него были длительные отношения, которые закончились женитьбой в 24 года. Несколько лет все было хорошо, и Палмер говорит, что все это время был моногамным. Но женщина была воспитана в религиозной среде, поэтому "было хорошо, когда мы занимались сексом, но это было где-то раз в месяц".

Учитель полового воспитания рассказал о своих сексуальных экспериментах в жизни / Фото freepik

После развода мужчина похудел, привел себя в форму и начал приобретать новый и разный опыт. В частности, были как свидания, так и "ситуации" с друзьями с преимуществами (FWB, friends with benefits).

А прошлым летом у меня был первый секс втроем. Я просто испытывал себя. Но безопасно! Я преподаю половое воспитание, поэтому для меня очень важно быть уверенным, что я в безопасности, что я сдаю анализы и все такое,

– подчеркнул Палмер.

Первый секс втроем Палмера, его девушки-FWB и еще одной девушки не был слишком интересным, потому что вторая девушка не была "веселой", а просто "была там". А вот второй, уже с другой второй девушкой, – намного веселее:

Мы были просто более открытыми, чем в первый раз, и каждый старался сделать так, чтобы всем было хорошо.

К слову, Палмер преподает половое воспитание уже более 10 лет. И он считает, что ему это помогает, ведь он хорошо знает женскую анатомию: "Женщины говорили мне: "Это лучшее, что у меня было", и для меня это самая большая честь".