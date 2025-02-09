Каким должен стать мужчина, чтобы чувствовать себя хорошо в отношениях

Счастливые отношения – это не только об удовольствии. Люди, которые объединились в пару и создали гармонию, становятся увереннее, спокойнее, даже продуктивнее.

Но каким мужчиной надо быть, чтобы сформировать такие отношения? Обратите внимание на эти признаки, о которых написали на портале GQ. 24 Канал рассказывает подробнее.

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Он – идеальный партнер: вот признаки мужчины в счастливых отношениях

Он имеет время для себя. Этот мужчина знает, как посвятить время для себя, и как потратить его на свои хобби и самосовершенствование. Этот мужчина умеет заботиться о собственной жизни и ценит свое личное время, но также способен сопереживать и уважать пространство и время своей пары. Этот мужчина способен позаботиться о себе в собственном пространстве, не нуждается в уходе и не просит свою половинку быть с ним постоянно.

Этот мужчина знает, как посвятить время для себя, и как потратить его на свои хобби и самосовершенствование. Этот мужчина умеет заботиться о собственной жизни и ценит свое личное время, но также способен сопереживать и уважать пространство и время своей пары. Этот мужчина способен позаботиться о себе в собственном пространстве, не нуждается в уходе и не просит свою половинку быть с ним постоянно. Он умеет просить прощения. Этот мужчина знает, когда нужно постоять за себя, а когда нет, что означает, что он является зрелым. Он понимает, как это трудно, но умеет в паре признавать вину и извиняться, когда он не прав или ошибается.

Этот мужчина знает, когда нужно постоять за себя, а когда нет, что означает, что он является зрелым. Он понимает, как это трудно, но умеет в паре признавать вину и извиняться, когда он не прав или ошибается. Он не расстается сгоряча. Человеку свойственно быть эмоциональным, но мудрый человек знает, как отличить пустяковое от важного, и как мыслить в терминах "сейчас" и "потом". Поэтому этот мужчина знает, какое эмоциональное воздействие могут оказать на другого человека слова "мы расстаемся", и ему хватает благоразумия, чтобы не говорить такое сгоряча.

Как понять, что мужчина в гармоничных отношениях – и что с него стоит брать пример / Фото frimufilms@freepik