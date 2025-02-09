9 февраля, 14:18
Каким должен стать мужчина, чтобы чувствовать себя хорошо в отношениях
Счастливые отношения – это не только об удовольствии. Люди, которые объединились в пару и создали гармонию, становятся увереннее, спокойнее, даже продуктивнее.
Но каким мужчиной надо быть, чтобы сформировать такие отношения? Обратите внимание на эти признаки, о которых написали на портале GQ. 24 Канал рассказывает подробнее.
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Он – идеальный партнер: вот признаки мужчины в счастливых отношениях
- Он имеет время для себя. Этот мужчина знает, как посвятить время для себя, и как потратить его на свои хобби и самосовершенствование. Этот мужчина умеет заботиться о собственной жизни и ценит свое личное время, но также способен сопереживать и уважать пространство и время своей пары. Этот мужчина способен позаботиться о себе в собственном пространстве, не нуждается в уходе и не просит свою половинку быть с ним постоянно.
- Он умеет просить прощения. Этот мужчина знает, когда нужно постоять за себя, а когда нет, что означает, что он является зрелым. Он понимает, как это трудно, но умеет в паре признавать вину и извиняться, когда он не прав или ошибается.
- Он не расстается сгоряча. Человеку свойственно быть эмоциональным, но мудрый человек знает, как отличить пустяковое от важного, и как мыслить в терминах "сейчас" и "потом". Поэтому этот мужчина знает, какое эмоциональное воздействие могут оказать на другого человека слова "мы расстаемся", и ему хватает благоразумия, чтобы не говорить такое сгоряча.
- Он уважает свою пару такой, какой она есть. Есть мужчины, которые пытаются подстроить свою половинку к своим вкусам, от внешности до ценностей. Однако этот мужчина уважает, принимает и любит свою пару такой, какой она есть, даже с недостатками, и не будет создавать ненужных споров или эгоистично требовать, чтобы она изменилась ради него.
- Он не проверяет. Этот мужчина не намерен постоянно испытывать пару, чтобы проверить, настоящая ли ее любовь, потому что такое поведение является признаком неуверенности в себе. Он же верит в себя и умеет любить себя, поэтому никогда не будет подвергать себя и любимого человека этим испытаниям, которые только истощают пару.
- Он всегда рядом, когда нужен. Быть рядом друг с другом в трудные времена – это часть отношений. Этот мужчина знает, как успокоить свою пару, будучи рядом, говоря то, что она должна услышать, и утешая ее, и это делает отношения крепче. Он всегда будет рядом, даже в самых сложных ситуациях, и позаботится, чтобы человек знал, что он любим.
- Он не придирается. Доверие – это основа отношений, поэтому этот мужчина доверяет своей паре без сомнений вроде "а что если она врет" или "а что если это ненастоящее" и тому подобное. И ему не нужно беспокоиться, верят ли ему на слово. Этот мужчина знает, как построить стабильные и прочные отношения без необходимости контролировать телефон или соцсети своей пары.