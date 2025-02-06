Это еще и рычаг для важных физиологических процессов. Ведь привычка держаться за руки имеет целый ряд положительных эффектов, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Как обычное держание за руки может улучшить вашу жизнь

Успокоение. Если вы со своей половинкой, и вас что-то испугало – вы можете бессознательно схватиться за руки или коснуться другим способом. Это условный рефлекс, и он помогает нормализовать сердцебиение после внезапного испуга, поскольку держание за руки снижает уровень гормонов и успокаивает. Держание за руки также помогает устранить тревогу, позволяя почувствовать себя в безопасности и расслабиться.

Если вы со своей половинкой, и вас что-то испугало – вы можете бессознательно схватиться за руки или коснуться другим способом. Это условный рефлекс, и он помогает нормализовать сердцебиение после внезапного испуга, поскольку держание за руки снижает уровень гормонов и успокаивает. Держание за руки также помогает устранить тревогу, позволяя почувствовать себя в безопасности и расслабиться. Боль. Мы часто бессознательно держим кого-то за руку, когда чувствуем сильную боль. На самом деле держаться за руки – это инстинктивное поведение, к которому мы стремимся, потому что оно уменьшает стресс и облегчает боль. Держание за руки, конечно, не уменьшает интенсивность боли, но облегчает ее восприятие.

Мы часто бессознательно держим кого-то за руку, когда чувствуем сильную боль. На самом деле держаться за руки – это инстинктивное поведение, к которому мы стремимся, потому что оно уменьшает стресс и облегчает боль. Держание за руки, конечно, не уменьшает интенсивность боли, но облегчает ее восприятие. Уверенность. Держание за руки с любимым человеком – это символический способ проявить уважение и заботу. Мы часто держим человека за руку, когда он сталкивается со сложной задачей, чтобы показать, что мы рядом, и это инстинктивный акт. Держание за руки – очень важный способ помочь людям чувствовать себя увереннее.

Что происходит с вами, когда вы держите за руку любимого человека? / Фото freepik

Старение. Гормон кортизол отвечает за то, что мы чувствуем стресс и напряжение, а еще он помогает выработке андрогенов, которые стимулируют работу сальных желез. То есть могут возникать проблемы с кожей, которые ускоряют старение. Вот почему стресс так вреден. И держась за руки с любимым человеком, вы снижаете уровень кортизола, что может улучшить состояние вашей кожи и замедлять старение.

Гормон кортизол отвечает за то, что мы чувствуем стресс и напряжение, а еще он помогает выработке андрогенов, которые стимулируют работу сальных желез. То есть могут возникать проблемы с кожей, которые ускоряют старение. Вот почему стресс так вреден. И держась за руки с любимым человеком, вы снижаете уровень кортизола, что может улучшить состояние вашей кожи и замедлять старение. Доверие. В дополнение к снижению уровня кортизола, держание за руки также повышает уровень окситоцина, гормона счастья. Когда ваш мозг выделяет больше окситоцина, у вас усиливается доверие к другому человеку и заставляет вас влюбляться еще больше. Поэтому если вы только начали отношения (или только что поссорились) и вам нужно усилить (восстановить) доверие, чаще держитесь за руки.

В дополнение к снижению уровня кортизола, держание за руки также повышает уровень окситоцина, гормона счастья. Когда ваш мозг выделяет больше окситоцина, у вас усиливается доверие к другому человеку и заставляет вас влюбляться еще больше. Поэтому если вы только начали отношения (или только что поссорились) и вам нужно усилить (восстановить) доверие, чаще держитесь за руки. Бессонница. Когда вы держите за руку человека, которого любите и которому доверяете, ваши нервы успокаиваются. Вот почему это может помочь против бессонницы.

Итак, это простое прикосновение руками может значительно улучшить ваше настроение, уменьшить стресс и даже укрепить отношения. Это маленький жест, имеющий большую силу.