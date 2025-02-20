Механики поделились правилом "трех секунд", чтобы двигатель прожил вдвое дольше

Важно бережно относиться к вашему автомобилю. От этого зависит не только ваш комфорт и безопасность, но и то, сколько времени он вам прослужит.

Так, эксперты компании Locking Wheelnuts Removed поделились правилом "трех секунд", пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror. С его помощью двигатель вашего автомобиля сможет прожить вдвое дольше.

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Как продлить ресурс работы двигателя

Эксперты, за спиной которых многолетний опыт решения механических загадок, с удовольствием поделились секретом. Они заметили, что этот момент часто игнорируют, из-за чего ресурс работы двигателя сокращается.

Так в чем же секрет? Следует запустить двигатель авто и подождать три секунды, после чего можно трогаться с места. Этой незначительной паузы будет достаточно, чтобы масло циркулировало по двигателю, смазывая ключевые детали. Речь идет о коленчатом вале, распределительном вале и клапанном механизме.

Важно понимать, что зимой масло, из-за низкой температуры, течет медленнее. Поэтому, этот этап становится еще более важным. И эти, казалось бы, мизерные три секунды позволят должным образом смазать детали, минимизируя их трение и износ. Если же проигнорировать этот момент, то можно заблаговременно повредить двигатель, влетев в немалую копейку.

Что будет, если не ждать три секунды

Результаты автомобильных исследований свидетельствуют о том, что двигатели авто испытывают наибольший износ в первые моменты после запуска. Это происходит, когда масло еще не успело полностью достичь жизненно важных деталей. Вследствие этого возникает:

Повышенное трение. Отсутствие надлежащей смазки вызывает трение механизмов, из-за чего они быстрее изнашиваются.

Отсутствие надлежащей смазки вызывает трение механизмов, из-за чего они быстрее изнашиваются. Перегрев. Нехватка смазки вызывает быстрый нагрев компонентов, из-за чего снижается их эффективность и срок службы.

Нехватка смазки вызывает быстрый нагрев компонентов, из-за чего снижается их эффективность и срок службы. Снижение производительности двигателя. Если не прогревать двигатель, то со временем столкнетесь со снижением топливной эффективности, а также ненадлежащей его работой.

Трех секунд достаточно, чтобы масло распределилось / Фото freepik

Почему важно моторное масло

Основная его функция проста – уменьшить трение деталей и их износ. Оно создает тонкую пленку между движущимися частями. Впрочем, если масло холодное или не успело распределиться, оно не сможет эффективно защитить двигатель. Да, современные синтетические масла растекаются лучше, но и им необходимо немного времени, чтобы достичь максимальной эффективности.

Что сделать, чтобы двигатель служил дольше

Правило "трех секунд" – не единственное, что вы можете сделать, чтобы двигатель вашего авто прослужил как можно дольше. Также следует помнить о надлежащем его обслуживании.