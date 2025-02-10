Автоэксперт и механик на JustAnswer, Крис Пайл, поделился своими советами с порталом GOBankingRates. Как пишет 24 Канал, он назвал несколько категорий расходов, которые позволят экономить на перспективу.

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Регулярная замена масла не подлежит обсуждению

Масло – это жизнь двигателя, – сказал Пайл. – Слишком часто масло не заменяют вовремя, что приводит к значительному сокращению срока службы двигателя.

Он рекомендует придерживаться рекомендаций производителя или следить за сроком службы масла в вашем автомобиле. Базовая замена масла с фильтром не обходится в космические деньги, но может однозначно позволит транспортному средству служить значительно дольше.

Не игнорируйте воздушный фильтр

Вот решение, о котором часто забывают.

"Замените воздушный фильтр двигателя, если он загрязнен, чтобы в двигатель попадал чистый воздух без пыли", – отмечает Пайл.

Как отмечает эксперт, внутри двигателя, куда попадает воздух, происходит трение металла о металл, где поршневые кольца трутся о стенки цилиндра. Если пыль попадает туда, она действует так же, как наждачная бумага, медленно уменьшая компрессию и мощность двигателя.

Борьба со ржавчиной до того, как она появится

Если вы живете на севере, где есть дорожная соль, возьмите несколько баллончиков с черной краской и покройте все участки под автомобилем, которые будут ржаветь или уже ржавеют,

– предлагает он.

Это простое решение может предотвратить то, что ваш автомобиль будет гнить и разваливаться на ходу.

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Держите инжекторы в чистоте

Приобретите очиститель топливных инжекторов и используйте его каждые 8 000 (километров – Gentleman 24), добавляя в полный бак топлива,

– добавил Пайл.

Это поможет "поддерживать форсунки в чистоте, а также систему выхлопа, чтобы вы получали максимальную мощность и расход топлива от вашего автомобиля".

Ограничьтесь базовым техническим обслуживанием

Хотя существует много других задач по техническому обслуживанию вашего автомобиля, Пайл сказал: "Любые другие задачи, которые помогут автомобилю, будут стоить более 50 долларов". Сначала сосредоточьтесь на этих основных – они дадут вам наибольшую отдачу за ваши ограниченные средства.

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Помните, что регулярная диагностика и незначительные вложения позволят вашему авто прослужить как можно дольше.