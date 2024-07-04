Неудачное фото может стать причиной развода: неожиданные результаты нового исследования

Фотографии становятся все более важной частью нашей жизни, вплоть до того, что становятся причиной разводов. А вы разорвали бы отношения со своей половинкой, если бы она сделала всего лишь плохое фото?

Недавно компания Honor в сотрудничестве с Censuswide в честь выпуска серии фотографий Honor 200 провели исследование. И оно показало кое-что неожиданное: такое поведение является достаточно распространенным.

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Исследование показало, что многие французы разводятся из-за фото

Последние несколько десятилетий фотография демократизировалась. Количество изображений, которые мы храним, значительно возросло. Мы перешли от профессиональной фотографии, затем пленки, которые ограничивали количество, уже к смартфонам.

Смартфоны позволяют даже одно и то же изображение снимать почти бесконечное количество раз, прежде чем найти нужное. Вот и исследование показало, что 74% французов регулярно делают несколько снимков, прежде чем выбрать лучший.

делают несколько снимков, прежде чем выбрать лучший. Эта одержимость фотографией отчасти связана с желанием увековечить хороший момент, сохранить его на память. Тогда галерея становится формой архивирования нашей жизни: мы никогда раньше не имели столько инструментов, чтобы защитить наши воспоминания.

Согласно двум исследованиям, возможность хранить много фото создает больше возможностей делиться воспоминаниями с близкими. Но в то же время провоцирует страх потерять эту внешнюю память и может помешать людям наслаждаться моментом.

Неудачное фото может стать причиной разрыва отношений / Изображение freepik

Но мы не все равны перед этим страхом: женщины более склонны хранить "неудачные" фотографии, чем мужчины. В среднем на их телефонах хранится 298 неиспользованных фотографий, по сравнению со 171 у мужчин.

В общем каждый 5 француз выражает разочарование из-за неумения своих близких фотографировать. Это разочарование может даже привести к конфликту, а в 7% случаев – к разрыву отношений.

С другой стороны, 16% респондентов утверждают, что они с большей вероятностью начнут отношения с тем, кто умеет делать хорошие фотографии. Половина из них говорят, что испытывают огромное удовольствие, когда им удается сделать красивый портрет любимого человека.

Итак, кроме того, что нам всем стоит улучшить свои фотографические навыки, если мы хотим найти любовь, исследования также показывает, насколько важны эти снимки в нашей жизни сегодня. Особенно в наших социальных связях!