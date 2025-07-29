Когда мы чувствуем себя обиженными, нам почти всегда кажется, что это является следствием действий какого-то другого человека или людей. Но бывает и так, что люди рядом ведут себя наилучшим образом – а чувство обиды не исчезает.

Чтобы понять причины, следует заглянуть прежде всего глубже в себя. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Постоянное чувство обиды – что его вызывает?

Вы не говорите о своих желаниях, а только молча надеетесь, что кто-то сам решит о вас позаботиться? Это часто является первой причиной, почему вы постоянно чувствуете обиду. Это мысли вроде "мне в последнее время так трудно, почему никто этого не понимает?".

Действительно, каждый раз говорить о своих желаниях вслух может казаться чем-то слишком откровенным, или таким, что делать стыдно. Однако на самом деле если не говорить о своих потребностях, никто о них и не будет знать, при этом обида будет накапливаться.

Если не говорить о своих ожиданиях, то, кроме обиды, гарантированно возникнет еще и чувство разочарования из-за того, что ожидания не оправдались. Поэтому отбросьте этот ложный стыд – и проговаривайте свои желания.

Как действовать, если вы чувствуете постоянную обиду на все и всех / Фото cookie_studio@freepik

У вас постоянно растет желание все со всем сравнивать? Например, кому-то из ваших друзей или коллег ставят лайки в соцсетях, а вы сразу начинаете думать: "А почему это мне не ставят?!".

Это вызывает чувство неполноценности, а все потому, что действия других кажутся вам пренебрежением к вам. Или же вы чувствуете, будто бы стали менее важным человеком.

Все, что тут нужно сделать – это не интерпретировать все это как пренебрежение к вам, а воспринимать объективно. Обида искажает реальность, поэтому нельзя ей доверять.

Вы установили себе критерии самооценки на основе реакций других людей? Мол, если на мои слова нет реакции, если меня не поддерживают, если не ставят на первое место – я не важен.